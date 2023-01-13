英國《香港半年報告》　外交部稱粗暴干涉內政：停止插手香港事務

英國外交部1月12日向國會提交《香港問題半年報告》，指控北京在多個方面有系統地侵蝕香港自由，加強對普通香港人生活的限制。中國駐英大使館批評英方歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方強烈不滿，堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。



1月13日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會，有記者再次英國發表所謂《香港問題半年報告》相關問題提問。對此，汪文斌強調，英方年復一年發佈所謂報告，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。



汪文斌更批評，中國政府敦促英方正視歷史大勢，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

2022年是香港回歸後渡過的第25個國慶。圖為10月1日早上的國慶升旗禮。（香港01）

自1997年7月起，英國外相會每半年向國會提交《香港問題半年報告》（Six-monthly report on Hong Kong），講述《中英聯合聲明》執行情況。英國外交部1月12日向國會提交《香港問題半年報告》，外相祁湛明（James Cleverly）在報告指香港自治程度正下降，又指國安法瀰漫令人恐懼的效應滲透到社會所有方面。

他談到英方將在更廣泛關係中盡可能與行政長官李家超有建設性的合作，會根據港府的行動來對其作出判定，呼籲李家超尊重香港權利和自由。

港府12日強烈反駁英國發表的所謂「香港半年報告：2022年1月至6月」中對「一國兩制」成功實踐下的香港惡意詆毀和政治攻擊。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，政府再次敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉香港特區的事務。