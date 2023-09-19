英國再發表《香港半年報告》　港府斥故技重施顛倒是非

港府今日（19日）就英國發表的所謂《香港半年報告：2023年1月至6月》對香港特區重塑區議會、維護國家安全、保障人權等方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。政府發言人批評，英國故技重施，通過所謂半年報告就香港事務顛倒是非、說三道四。香港特區是中華人民共和國不可分離的部份，特區政府再次強烈敦促英國認清事實，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



政府發言人表示，經完善的香港選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供法律保障，任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉。港府嚴正反駁英國對重塑區議會的錯誤理解，認為任何將區議會說成是香港特區民主進程的一部份，均完全曲解《基本法》的原意。

英國《國家安全法案》也訂立外國干預罪等罪行

發言人又強調，國家安全屬於中央事權，《香港國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復，特區政府強烈不滿英國對此實況熟視無睹。英國最近通過的《國家安全法案》，訂立現代間諜罪行、外國干預罪等具有域外效力的罪行，制定外國活動及外國影響登記制度，並授予執法機關廣泛的權力採取防範和調查措施。英國也維護自身國家安全，無權亦無資格詆譭中央和香港特區政府為維護國家安全而採取的措施。

特區政府亦再次重申，公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是香港警務處和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。 香港居民享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。自《香港國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可以依法行使其新聞自由。只要不違法，傳媒評論和批評政府施政的自由並無受到限制。

發言人重申，在「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界此得天獨厚的顯著優勢，連接內地與世界各地。隨著世界經濟重心東移，內地與區內眾多快速增長的經濟體勢將成為全球經濟增長的主要引擎和商機來源，香港將必繼續受惠於此大趨勢。