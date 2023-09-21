沙特王儲：接近與以色列恢復正常關係

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）表示，該國逐步邁向與以色列恢復正常關係，他亦警告假如伊朗獲得核武，沙特就會跟隨。



路透社9月20日報道，穆罕默德接受霍士新聞（Fox News）訪問，被問到沙特與以色列的談判時，稱每天都逐漸接近目標，但如何解決巴勒斯坦問題仍是重點。

穆罕默德表示，假如談判取得突破進展，他願意與任何一位以色列領袖合作，並希望可以達成一個改善巴勒斯坦民眾生活，和推動以色列成為中東一份子的目標。

他在訪問中亦談及伊朗可能獲得核武的問題，形容這是德黑蘭方面錯誤的一步，指如果使用核武，將會與全球爆發嚴重衝突。他同時表示，如果伊朗獲得核武，沙特亦會採取類似措施。

除了以色列及伊朗問題，穆罕默德提到俄烏戰爭，指入侵其他國家是一件非常錯誤的事。至於《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在2018憐遇害一事，穆罕默德稱，他已經改革安全體制，確保該次「錯誤」不會發生。卡舒吉之死令沙特與美國關係一度陷入緊張，穆罕默德承認，兩國關係複雜，但自己與總統拜登（Joe Biden）有良好的關係。