勢成「世界五大聯賽」？　沙特利用足球的貪婪與不平等

對於像我這樣的利物浦球迷來說，佐敦軒達臣（Jordan Henderson）是足球界的好人之一。他是球會隊長，在新冠疫情大流行期間為英國國民健康服務（National Health Service，NHS）籌款，並公開支援利物浦的LGBTQ+社群。



作者：加拿大貴湖大學（University of Guelph）歷史系教授Alan McDougall



然而，今年7月，在利物浦效力12年後，佐敦軒達臣離開了利物浦，前往沙特阿拉伯職業聯賽球會Al-Ettifaq，而在那裏，同性關係被視為犯罪。據報導，佐敦軒達臣在Al-Ettifaq球會的週薪為90萬美元（約706萬港元），是他在利物浦（世界第四大富豪球會）收入的三倍。

有人將沙特阿拉伯對足球的投資稱為「體育洗白」。這是指政府試圖通過體育來洗刷其國內和國際聲譽。這通常與卡塔爾（2022 年世界盃主辦國）、沙特阿拉伯和巴林等海灣國家有關。

公開支援利物浦LGBTQ+社群的佐敦軒達臣，近期也來到了同性關係被視為犯罪的沙特。(Reuters)

佐敦軒達臣並不是唯一一個追逐金錢的足球運動員。一些足壇巨星現在都以沙特職業聯賽為家。C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於去年12月與Al-Nassr簽了合約。現任金球獎得主賓斯馬（Karim Benzema）也加入了他的行列。據報導，利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）已同意轉會Al-Ittihad，但利物浦至今尚未接受這筆交易。

巴西球星尼馬從巴黎聖日耳門簽約Al Hilal。該球會還向巴黎聖日耳門開價3.32 億美元（約26億港元）求購法國巨星麥巴比（Kylian Mbappé）。

Al Hilal對麥巴比的出價打破了世界轉會紀錄，但麥巴比拒絕了這一轉會。世界上最著名的足球運動員之一美斯也是如此。他選擇了轉會到美國的邁阿密國際，而不是接受16億美元（約125.48億港元）的交易加盟 Al Hilal。不過，作為沙特阿拉伯的旅遊大使，美斯仍將在未來三年賺取2500萬美元（約1.96億港元）。

金錢超越道德

自2021年以來，沙特王室已通過其公共投資基金（PIF）在體育領域投入了63 億美元（約494億港元）。其中包括收購英格蘭足球俱樂部紐卡素（Newcastle United）和創建LIV高爾夫（LIV Golf）。

但職業聯賽的故事還有另一個方面。一個超級富豪新貴正在購買一項運動的影響力，而這項運動的利益相關者，如國際足協曾多次面臨腐敗醜聞。沙特項目的財富和雄心挑戰了歐洲對世界足球的控制。但對於一項金錢已經超越道德的運動來說，這是順理成章的下一步。

沙特正在向拳擊、一級方程式賽車、高爾夫和足球投入資金，希望扭轉該國經濟依賴石油的現狀。(Reuters)

體育是「2030 願景」的關鍵所在。「2030 願景」是沙特阿拉伯耗資7萬億美元（約55萬億港元）的項目，旨在使該國的全球形象和依賴石油的經濟多樣化。沙特王室希望主辦2030年或2034年世界盃。沙特正在向拳擊、一級方程式賽車、高爾夫和足球投入資金。

2023年，PIF獲得了四家沙特俱樂部的多數股權，即Al-Ahli、Al-Ittihad、Al Hilal 和Al-Nassr。C朗在Al-Nassr的年薪（2億美元）使他成為世界上年薪最高的足球運動員。

有錢能使鬼推磨，體育洗白也經常奏效。人權觀察組織最近報告說，沙特邊防軍在沙特與也門交界處殺害了數百名移民。沙特領導的軍事聯盟被指控在同一個鄰國犯下戰爭罪行。沙特政府對2018年記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害負有責任。

國際特赦組織記錄了沙特許多侵犯人權的行為，從使用死刑到對待移民工人和抗議者。

對於許多紐卡素球迷來說，這一切都無關緊要。球場上的成功比球會老闆的政治傾向更重要。

聯賽將繼續存在？

與卡塔爾世界盃一樣，沙特職業聯賽也引發了真正的道德問題。然而，海灣國家的許多人也指出，西方的批評是虛偽的，他們強調其他地方的侵犯人權行為，卻忽視了國內的問題。

沙特近年的投入令外界關注，圖為上月意大利教頭文仙尼接掌沙特國家隊。(Reuters)

否定沙特的雄心壯志有一種新殖民主義的因素，這反映了歐洲在世界足壇的長期統治地位。足球在沙特阿拉伯和大部分中東地區非常受歡迎，為什麼那裏的聯賽不能與英超或西甲相媲美呢？

沙特阿拉伯並不是第一個專制政府利用海外人才豐富國內比賽的地方。20世紀 20年代，墨索里尼曾在意大利甲級聯賽中這樣做。中國政府在2004年之後也曾在中超聯賽中這樣做。

佐敦軒達臣可能會讓利物浦球迷失望，但只盯著一個球員並沒有抓住重點。龐大的網路支援着沙特的體育洗白活動。車路士球會曾由俄羅斯寡頭艾巴莫域治（Roman Abramovich）擁有，現在由PIF支持的投資公司Clearlake Capital擁有 60%的股份。

約翰遜的前保守黨政府批准了PIF對紐卡素的所有權。與此同時，英國向沙特阿拉伯出售武器，用於也門內戰，據聯合國估計，也門內戰已造成37.7萬人死亡。

沙特聯賽的問題不在於聯賽本身，也不在於為其提供資金令人不快的政權。問題在於足球和支撐足球的經濟結構。

足球容易受到體育洗白的影響，這讓我們瞭解到這項世界上最受歡迎的運動是如何運作的，以及為誰運作的。這不是為了支持者、小型聯賽或大多數球員。它的主人是不負責任的國家、公司和個人。

從20世紀40年代末的哥倫比亞聯賽到中超聯賽，新成立的賽事曾短暫地挑戰過足球的現狀。沙特職業聯賽看起來可能更有持久力。

許多人可能會對沙特阿拉伯參與體育運動感到不安。然而，沙特當局正在效仿足球管理組織的榜樣。他們只是有更多的錢來利用已經滲入足球基因的貪婪和不平等。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。