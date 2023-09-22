神探李昌鈺涉偽造證據致美國兩男坐冤獄　康州允以近2億港元和解

刑事鑑識專家李昌鈺被指控在1985年一宗謀殺案中「偽造證據」，導致美國康涅狄格州兩名男子被判入獄數十年，兩人其後對李昌鈺提出訴訟。聯邦法官7月裁定，李昌鈺有賠償責任。康州總檢察長辦公室19日公布，該州同意以2,520萬美元（約1.97億港元）與兩人達成和解，但仍需獲州議會批准。



1985年12月，康涅狄格州男子柏奇（Ralph “Ricky” Birch）及亨寧（Shawn Henning）因被指殺害55歲男子卡爾（Everett Carr）被判有罪，當時的證據為死者家中發現的一條毛巾。李昌鈺提供證詞稱，毛巾上的血漬與被告一致。其中柏奇被判囚55年，至2019年獲釋；案發時年僅17歲的亨寧，則在2018年獲得緩刑。

案件在2020年重審，法官指當年的毛巾根本沒有血跡，撤銷被告的定罪。 兩人因此對李昌鈺、8名警方調查員，以及案發的新密爾福鎮（New Milford）提出聯邦訴訟。今年7月，地方法院法官博爾登 （Victor Bolden）裁定，沒有證據顯示李曾對毛巾進行過任何血液測試，並對他做出了簡易判決。

康州總檢察長辦公室，以及伯奇和亨寧的律師19日晚發聲明稱，很高興原則上達成和解協議，為各方最佳利益解決問題。

李昌鈺暫未回應，但7月曾發聲明否認捏造證據，並指從案發到辯方專家對毛巾進行檢測，中間已經過20年時間，血跡可能已經退化。「我沒有動機，也沒有理由捏造證據，」

但據指出，當年在犯罪現場檢獲的頭髮和40多個指紋中，沒有一個與兩名被告相符，他們的衣服上或車上也沒有發現血跡。

現年84歲的李昌鈺，曾是康涅狄格州法醫實驗室的負責人。他曾多宗重大案件參與鑑證工作，其中1995年的美式足球明星辛普森（O.J. Simpson）殺妻案，令他廣受認證。他在台灣的「3·19槍擊案」也備受注目。