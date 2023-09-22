美共和黨內訌阻撓開支法案　距政府停擺僅9天　政府關門風險升溫

撰文：蕭通 許懿安
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美國聯邦政府新財年預算案仍未通過，由於共和黨保守派議員抵制，令政府停擺風險升高。共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）至9月21日仍未能解決黨內分歧，其中涉及8,860億美元的國防預算法案，雖然已獲共和黨加入禁止用於軍人墮胎、變性等其他條款，但共和黨保守派議員仍不滿意，第3度倒戈與民主黨議員共同反對提交大會辯論，也是本週內第2次。

根據時間表，政府財年將在9月30日午夜結束，屆時如果沒有新的資金到位，各個部門就需停擺。

眾議院21日在經過2.5小時會議後，以212票贊成、216票反對，繼續擱置對國防預算法展開辯論。由於共和黨在眾議院只有些微席次優勢，在5名保守派議員倒戈後，不夠票數把法案交付辯論，這對麥卡錫來說是顯然是挫敗。對於共和黨版的國防預算法案，也由於當中添加條款，令民主黨反對。

新財年會將於10月1日開始，但預算案在眾議院仍陷僵局，即使經修訂的法案在共和黨主導的眾院通過，也恐難獲民主黨控制的參議院過關。除非國會能在限期前通過臨時支出法案，否則美國或出現10年內第4次政府關門。

來到當地時間21日下午，議員搭機飛返家鄉度週末，這意味着他們不會留在華府表決。麥卡錫語帶沮喪與不滿，稱那些人「只想燒毀整個地方」。

眾議院雖然預計將不再在本週剩餘時間進行投票，但一小部份眾議院共和黨人預計將在週末繼續談判。 然而外界預計10月3日前不太可能有投票進行。

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