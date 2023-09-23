大批偷渡客經水陸路湧入美國：冒險坐火車頂　3人渡河溺斃｜有片

撰文：房伊媚
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大批非法移民9月從美國與墨西哥的邊境偷渡進入美國，美國邊境巡邏隊（CBP）9月20日處理約9,000名非法移民，這是自5月以來的最高單日人數。移民冒險在墨西哥爬上火車頂偷渡到美國。美媒9月23日稱，一週內最少3名移民在渡過美墨邊境的里奧格蘭德河（Rio Grande，暫譯）時溺斃，包括一名3歲男童。

移民在墨西哥爬上被稱為「野獸」（The Beast，暫譯）的貨運列車前往美國，他們坐在火車頂上，險象環生。 英國《每日郵報》（Daily Mail）9月20日稱，最少已有6名移民死亡或受傷。鐵路公司墨西哥鐵路（Ferromex，暫譯）因此暫停部份服務。墨西哥官員9月22日在墨西哥城市郊阻止移民爬上貨運列車。

▼移民坐火車頂的影片

里奧格蘭德河出現長長人龍，非法移民手拉手一起渡河，以防被水流沖走，但仍有人不幸溺斃。

美國《赫芬頓郵報》（HuffPost）9月23日稱，在一週內，最少3具非法移民的屍體被發現，死者包括一名3歲男童。

▼移民偷渡的過程

報道指，這名男童9月20日下午約3時30分與家人一起渡河時不幸被沖走。

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