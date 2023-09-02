不准飲水！美國12歲童着錯衫上體育堂　被罰32度高溫下跑步倒地亡

外媒報導，美國加州一名12歲男童魯濱遜（Yahshua Robinson），日前在校因為體育課穿錯服裝遭到師長處罰，被要求在早上11點、高溫32.2度下跑步，他曾向老師請求要喝水遭拒，最後心臟驟停死亡。家屬認為，魯濱遜是因高溫引發心臟驟停，認為校方應該有人為這宗悲劇負責。



魯濱遜的阿姨普拉默（Amarna Plummer）向媒體表示，姪子魯濱遜是因為在校被老師處罰，只因他在體育課的穿著不符規定，便被要求跑操場作為處罰；魯濱遜在跑步時，曾經向老師哀求，因為喘不過氣，需要喝水，說完後沒多久便倒地昏厥，校方將魯濱遜送往醫院急救，但因心跳已停止，在送醫後仍回天乏術。

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死者家屬疑魯濱遜的死亡與高溫有關，要求位於埃爾西諾湖市（Lake Elsinore）、魯濱遜就讀的峽谷湖中學（Canyon Lake Middle School）負責。校方回應，該校8月9日才剛開學，對魯濱遜因醫療緊急情況而去世深感悲痛，正對此事調查中，校方也表明，有明訂若超過35度時，全校會自動取消室外的所有活動，讓學生都在室內上課。

魯濱遜的驗屍報告目前尚未有結果。為了魯濱遜的喪葬費用，家屬還創建了一個GoFundMe專頁向大眾募款，目前已籌足近34,000美元，目標是40,000美元。

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