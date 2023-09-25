JPEX懶人包｜錄音曝光「搭棚」伎倆　荔枝角外判公司寫程式

JPEX涉嫌詐騙案發酵一個多星期，公司究竟誰開設，幕後主腦是誰，依然未知。但從被捕人士的背景，加上記者採訪和調查所得的資料，可以分析這個「棚」是怎樣搭出來。證監會星期一（9月25日）再開記者會，轉軚表示會公布正在申請牌照的名單，從證監會一年前點名JPEX可疑，到今日變成涉款14億元的案件，JPEX事件我們汲取到什麼教訓呢？

《香港01》調查發現，有公關以「00後年輕情侶炒幣致富買樓」的劇本，製造新聞話題。JPEX又以「駁上駁」的形式，找中介用現金向部份媒介落廣告。而JPEX程式和網站，由一間荔枝角的外判軟件工程公司負責。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作、陳怡等幣圈網紅被捕

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公關硬銷「勵志故事」

今年3月公關發給記者一段錄音：「他們說00後，以前買樓全靠父母付首期，全靠父蔭。現在這一對00後情侶呢，就完全不需要靠家人，靠自己，還要是全數一筆過付款，買了一層樓。全靠投資加密貨幣，投資成功，所以有錢買樓。」

JPEX從2021年開始，宣傳鋪天蓋地，到去年8月就發行自家平台幣JPC，曾經暴升暴跌。

這個公關伎倆的劇本是，年輕情侶投資JPC，「賺」到層樓；又突然間有地產中介廣告，指業主賣樓全身投資JPC。

一個勵志故事、加上幣市狂潮的財經專題出現了。不過這個劇本無出現在《香港01》新聞中，現在也追查不到劇本的源頭。

負面新聞宣傳有前科

「我不是富二代，我父母都是打工仔，每個月賺萬多兩萬元一個月。因為我自己儲了一筆錢，我玩加密貨幣，我又賺了錢。」今年3月，何文田新樓盤銷售現場，一名一身名牌、帶保鑣和聲稱一個行李箱現金準備買樓的富二代，突然「接受訪問」，說自己投資賺錢的故事。

《香港01》收到消息之後，沒有按劇本走，而是以偵查報道方式跟進，發現上載影片的賬號，同陳定幫擔任大股東的公司同名。當時陳定幫說不認識這個人。

2023年3月，「東記」宣傳「全民林寶」活動，推廣炒賣加密貨幣，之後的講座推銷JPEX的自家平台幣JPC。（勞顯亮攝）

營造年輕才俊人設

這類公關宣傳，有時幾奏效。例如警方搜查過的「東館」，就是「東記」蔡曉東開的。他塑造的人設，就是不甘心做地盤、救生員，所以投資落加密貨幣，曾經虧損很多，再認真學習投資後，變成身家過億的年輕才俊。

「今時今日我再願意背負這個責任。All in JPC，就這樣，多謝。」蔡曉東曾在講座中，讓參加者全副身家投資JPEX。但JPEX被警告之後，他已經刪除所有這類影片。

▼需用VPN才能登入的加密貨幣找換店網頁▼



JPEX、場外找換店網站被封

這些場外找換店的網站，在香港已經全部上不到，與JPEX的官網一樣，要「翻牆」用VPN才可以。警方此前表示，有理由相信JPEX是「騙局」，透過通訊事務管理局通知電訊商封鎖網站。

這些場外找換店的公司查冊，文件上都找不到與JPEX有直接的關係，有些是「網紅」直接持有，有些背後另外有股東和董事。蔡曉東的「Hong Coin」商標持有人，更是一個模特兒公司老闆。模特兒公司表示不回應。

今年8月底在會展舉辦的「Web3 Asia區塊鏈展覽暨研討會」，由「區塊日報」BlockDailyHK主辦，與會全部都是吹奏JPEX的場外找換店。BlockDaily在JPEX出事之後，網站亦已刪除。

研討會原本公布的嘉賓名單，包括投資推廣署的官員、科技園公司高層、立法會議員邱達根等，但他們全部都無出席。

加密貨幣平台JPEX宣稱是「來自日本的交易所」，但實際與日本並無關聯。圖為2022年4月，JPEX在港鐵香港站大賣廣告。（勞顯亮攝）

JPEX的頭炮宣傳攻勢是在港鐵站巨型廣告，港鐵澄清2022年6月之後，無再接受JPEX廣告，又說已提醒廣告代理商加強監察。

記者找過曾經接過JPEX廣告的媒介，有的說是「駁上駁」用「艇仔」落廣告，更是現金付款，追查不到公司名。

JPEX網站、應用程式及交易系統，由荔枝角一間軟件公司開發。

荔枝角外判公司負責軟件系統開發

JPEX的網站和應用程式，是由一間位於荔枝角的公司開發。這間軟件公司的客戶，還包括大專院校、政府資助的公營機構、外國商會、唱片公司等等。

負責過JPEX項目的軟件工程師說，JPEX是公司的重要客戶，同一部門的人，還負責開發場外找換店的網站。記者找過這公司了解，但至截稿前未有回覆。

與三上市公司簽合作備忘錄 全無成果

JPEX「搭棚」的另外一個招數，就是宣稱與上市公司合作，這也是證監會點名的疑點質疑。曾經發出過自願公告諒解備忘錄的上市公司，包括HMVOD（8103）、中國天弓（428）、協同通訊（1613），合作協議生效時間，最短的一個月就終止，所謂合作並無任何成果見到。

協同通訊公布合作後股價暴升1.3倍

最新的是協同通訊，公告與JPEX合作後，第二日股價升幅最多達到133%。JPEX出事之後，協同通訊澄清，所謂的全資附屬公司JPEX，並不是這次涉及詐騙案的JPEX，而是獲得JPEX同意用「相似」的名用作銷售。

涉款超過14.9億元 兩被捕人與幣少有關

連日來警方一共拘捕了11人，涉嫌串謀詐騙，涉款金額超過14.9億元。

被捕人士包括經營場外兌換店的「網紅」林作、陳怡、歌手dR.X黃浩邦、「朱公子」朱家輝，以及JPEX的員工。其中兩人，與「幣少爺」黃鉦傑有關，包括在2019年挖礦機騙案，一同被捕的「助手」莫浚廷；以及2018年深水埗撒錢案一同被捕的鄧立迅。

他們都在一些民事案件中，與幣少一同列為被告。當年的挖礦機騙案其實並未結案，警方指仍在調查中。

「幣少爺」黃鉦傑，已刪除他YouTube頻道中，所有催谷JPEX的影片。（影片存檔）

呼籲賣腎加倉 幣少2019年涉嫌詐騙案未結案

「50%賣腎加倉，60% All in 加倉，70%連老婆、父母、家姐細佬妹，借錢全部放進去加倉。」幣少黃鉦傑在JPEX案中有無角色，警方未有交代，他已經刪除所有吹奏JPEX的影片。

做過JPEX代言人的張智霖，有份宣傳過的藝人莊鍶敏、風水師陳定幫都去過警署協助調查。消息指警方會根據現有證據、相關人士的參與程度以及在案件之中擔當的角色，而去採取相應的行動，當中包括但不限於拘捕。

證監會為何不「見疑即報」？

整個JPEX案還有好多疑問。證監會去年7月已經將JPEX，列入「無牌公司及可疑網站」名單

但說無法定權力去監管，直至今年6月1日《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂生效後才有權。但過去一年覺得可疑，為何不「見疑即報」轉介警方呢？

到9月13日點名警告JPEX，證監會去信一眾網紅，翌日才轉介警方調查。到商業罪案調查科展開拘捕行動，已經相隔了五日，有些找換店找不到負責人，警方要破門而入。

2023年9月25日，證監會記者會，證監會行政總裁梁鳳儀（中）、法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）（左）及金融科技組主管黃樂欣（右）回應JPEX事件。（蘇煒然攝）

15交易所有聲稱 證監會轉軚公布緊4間正申請

「我們證監會的看法是，覺得公開這個名單，不是太恰當。」證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，於9月19日與警方的聯合記者會中，表明不會公開正在申請「虛擬資產交易平台牌照」的名單。

記者統計過，至少15間交易所聲稱正在申請香港牌照，用的字眼包括「正申請」、「擬申請」、「展開序幕」、「正式出擊」等等。

香港引入「虛擬資產交易平台」發牌制度，2023年6月1日實施，有一年時間的「過渡安排」。（證監會）

記者上星期逐一向證監會查詢，但證監會拒絕回應，直至今日（25日）就開記者會，轉軚表示會公布。「我們根據公眾要求，決定公布申請人名單，申請者名單上，初步有四個名有四間正向證監會申請牌照：包括HKBitX、Hong Kong BGE、HKVAX以及Victory。」

公投疑造假 資金異常流出

JPEX被調查後並無收斂，繼續在官網高調反擊，又推出「持份者分紅」公投，讓用戶將放在JPEX的資產變成「投資」，兩年後才可以拿回本金。但有用戶發現「公投」涉嫌造假，選擇「不接受」之後會無限輪迴。

JPEX聲稱繼續營運，但澳洲公司已經申請撤銷註冊，聲稱公司資產少於1,000澳元，即大約5000多港元。

鏈上數據分析，JPEX有約1.7億元資金異常流出，執法機構會能否追截資金，還有無拘捕行動，《香港01》會持續關注。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼

