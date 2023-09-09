分析：中美戰術性修整避免干擾　確保兩國首腦實現APEC會晤

對於中美近期恢復商務、軍事等方面的接觸，受訪學者分析認為，中美當前進入必要的戰術性修整。但美國對台灣通過具主權意涵的軍事援助，華盛頓與北京再起波瀾，也突顯兩國缺乏互信的困境；而錯過這次二十國集團（G20）峰會的機會，中美將小心維繫互動氛圍，以促成領導人11月在亞太經濟合作組織（APEC）峰會會面。



中美關係2022年底一度有望回溫，卻因2023年初的氣球事件再次降到冰點，直到美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5月在奧地利，與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，雙方才逐步恢復接觸。

此後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月率先訪問北京，緊接着財長耶倫（Janet Yellen）、氣候問題特使克里（John Kerry）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在7、8月間接連到訪，被視為總統拜登（Joe Biden）政府一系列有意改善對華關係的緩和行動。

在雷蒙多訪華期間，中美也決定組成商務部副部長級工作小組，以及出口管制訊息交流機制，為爭端進行溝通，更被視作兩國更進一步恢復制度化接觸途徑。

中美軍方上星期也證實，中共中央軍委聯合參謀部副參謀長徐起零8月中旬在斐濟，與美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）會晤。這是2023年兩軍高級將領首次會晤，中國國防部更指這代表兩軍交往沒中斷。

在此之前，6月在新加坡舉行的香格里拉對話會（SLD）上，中美防長並未舉行雙邊會晤。中國也一直拒絕美國提出兩國防長會晤要求，相信主因是中國國防部長李尚福正被美國制裁。

不過，在核心領域議題上，華盛頓並未有所讓步。例如，雷蒙多在北京訪問期間便多次重申，美國會把國家安全放在首位。

另外，美國國務院8月30日也正式知會國會，批准通過適用於主權國家的「對外軍事資助」項目（Foreign Military Financing，簡稱FMF）計劃，提供台灣8000萬美元（約6.24億港元）的軍事援助，引起北京不滿，揚言反制。

分析普遍認為，這顯示中美戰略高度競爭依然存在，只是進入戰術性修整。

台灣大學政治學系教授張登及接受《聯合早報》訪問時解讀說，中美2023年激烈競爭的主要特徵之一是「美攻中守」。他說，雖然近幾個月美方陸續有高官訪華，但表態劃線成份居多，對中方關切議題給予重大、實質的轉寰很有限。

他認為，北京、美國、台灣處於高風險的氛圍基本沒有改變，發生意外衝突的風險仍然很高。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘也提到，自2022年12月以來，美國對台灣的軍事支持不斷升級，已超出數十年來的軍售範圍，更擴大到提供軍事援助，且愈來愈針對實際交戰需求。因此可以預期，北京會以具有威懾、備戰意涵的軍事行動回應。

從中美互動的整體狀況來看，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，自氣球事件以來，足以看見中美關係的脆弱與缺乏互信，兩強都想推進事務性接觸與溝通，控管風險，避免衝突升級，正小心翼翼地對弈。

但他說，北京與華盛頓面對各自內部壓力與政治議程，在台灣問題這類涉及核心利益的領域，都沒有退讓空間，容易產生變數或突發事件的干擾。

在2023年下半年，中國國家主席習近平與美國總統拜登能否實現會晤，已然成為觀察兩國關係的重要指標，備受外界關注。而美國頻繁派遣高官訪問北京，也被解讀為替兩國元首會晤鋪陳；美國更公開邀請中國外長王毅訪美，不過尚未被接受。

儘管拜登對這次未能與習近平在印度舉行的G20會面感到失望，但他仍說自己將碰得到習近平。

李大中分析，雙方11月在APEC三藩市峰會見面的概率仍然存在，特別這次APEC是在美國舉辦，更具意義。只是隨着美國漸漸進入選舉期，變數會增加，因此在兩國元首會晤前，雙方所能做的就是盡力修補關係，不讓氛圍再往下走。

至於習近平2023年的出訪頻率遠低於疫情前，對中國外交是否產生影響？澳洲國立大學（The Australian National University）亞太學院講師宋文笛受訪時指出，中國如今在更廣泛的國內政策問題上，更加依賴習近平的直接領導；一旦他出訪，整體政治體系的效率就會降低，因此出訪頻率自然不可避免地減少。

但他也提到，這次由中國國務院總理李強出席G20峰會，北京想傳遞的訊息是，中國仍然是個負責任的大國，希望與其他國家一起解決政策問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

