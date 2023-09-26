美國通知克宮　APEC峰會不邀普京　俄羅斯大使：做法可悲

俄羅斯外交部巡迴大使、俄駐亞太經合組織（APEC）高級官員別爾德耶夫對衛星通訊社說，美國已通過雙邊渠道通知俄羅斯，華盛頓不會邀請包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在內的一些領導人參加在三藩市舉行的APEC峰會。



莫斯科已向美國發出詢問函，呼籲美方履行其作為APEC主席國的義務，向普京發出邀請。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）早前表示，克里姆林宮未必會等待普京參加APEC峰會的邀請，俄方尚未就是否參加此次峰會做出任何決定。

俄衛網9月26日引述別爾德耶夫說：「美國通過雙邊渠道通知我們，今年他們不會邀請一些領導人，因為對他們實施了制裁限制。」

別爾德耶夫補充說：「我們繼續與美方合作，促使他們最終履行他們作為會議東道國應該履行的必要行動。我作為俄羅斯高級官員，正與他們積極互動，並再次發出詢問函，呼籲對方向俄羅斯領導人發出邀請。」

別爾德耶夫指出，美國決定不邀請俄羅斯總統參加APEC峰會，這表明「美方沒有誠信」和「對多邊經濟合作問題持對抗性態度，將純粹的經濟論壇政治化」。

別爾德耶夫說，這種做法「很可悲」。