美國車廠工潮持續　拜登到密歇根州聲援工人

美國汽車工人聯合工會（UAW）9月中發動工潮，要求改善薪酬待遇，至今未有解決迹象，總統拜登（Joe Biden）9月26日現身密歇根州（Michigan）聲援工人，是近代首次有現任總統為工人站台。



英國廣播公司（BBC）報道，拜登接受UAW主席費恩（Shawn Fain）邀請，到密歇根州聲援工人。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登對聲援工人毫不陌生，他曾在2019年到堪薩斯城（Kansas City）參加UAW的集會，而今次則是當代首次有現屆總統到場聲援。

尚皮埃爾指，拜登現身為美國汽車工人及全國每位勤奮工作的美國人帶來重要訊息。

拜登到場後，他手持擴音器向工人發表簡短講話，指對方犧牲太多，並表明支持工人獲應得而明顯的加薪，呼籲企業為員工做得更多。他重提過往的言論，指國家不是由華爾街建立，而是靠中產；工會則建立中產。

費恩形容拜登現場是一個歷史時刻，他批評汽車企業的高層自以為擁有世界，事實上卻是工人令企業運作。

這次罷工由最初3大車企通用汽車、斯泰蘭蒂斯與福特（Ford）各有一間車廠的工人參與，涉及近1.3萬人，至現時工會宣布擴大至通用汽車、斯泰蘭蒂斯在全美20州的38個零件和分銷中心。

除了拜登，他在2024年大選的熱門對手、前總統特朗普（Donald Trump）亦會在27日到密歇根州底特律（Detroit）為工人站台，特朗普在自己的社交平台留言，批評拜登在自己宣布到訪密歇根州後，才「跟風」前往當地。