學者：王毅示意美國讓步　允許李家超出席APEC

亞太經濟合作組織（APEC）峰會11月將在美國三藩巿舉行，中國外長王毅周二（26日）表示，APEC不應是挑起對抗的角鬥場，呼籲本屆峰會東道主美國展現應有的開放、公平、包容和擔當，為會議順利舉行創造更好條件。



受訪學者分析，香港行政長官李家超受美國制裁，目前尚未受邀參加本屆APEC峰會。王毅的表態意在暗示美國讓步，為中美元首在峰會期間會晤掃除障礙。

也是中共政治局委員、中央外事辦公室主任的王毅，星期二在有關構建人類命運共同體白皮書的新聞發布會上，回答記者針對習近平是否會出席APEC會議的提問時說，APEC是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，應成為促進合作的大舞台。

王毅表示，中國是負責任的國家，從不缺席重要多邊論壇，作為世界最大發展中國家和APEC重要成員，中國願意順應國際社會的期待。願為今年APEC的成功發揮建設性作用。他並指出，多邊外交是中國開展元首外交的重要平台，受到中國國家主席習近平高度重視。

王毅還說，關於出席APEC的安排，中國正在與各方保持溝通，會適時正式發布消息。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時指出，美國可能在APEC峰會期間發布印太經濟框架談判的初步成果，進一步排擠打壓中國。王毅的表態顯示，中國對美國可能在多邊場合挑起對抗保持警惕。

吳心伯認為，美國目前可能未按照多邊規則舉辦本屆峰會，並基於對香港的單邊制裁，未向李家超發出邀請函，讓北京認為有必要進一步發聲。

美國特朗普政府在2020年6月北京實施《香港國安法》後，對時任香港保安局長的李家超實施制裁，意味着李家超不會獲得進入美國的簽證。

《華盛頓郵報》今年7月引述不具名的美國官員披露，李家超將被白宮禁止出席APEC會議，但消息尚未被官方證實。

李家超在9月26日例行記者會上表示，還未收到出席11月APEC峰會的邀請函。（梁鵬威攝）

李家超周二（26日）在例行記者會上表示，還未受邀出席APEC峰會，「我還在等着給我寄邀請函。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江受訪時研判，美國過去數年對香港高層實施制裁，李家超未受邀參會也成為北京比較在乎的「政治問題」。反過來說，「如果允許香港特首參會，可以解讀為美國在香港問題上對北京做了一點讓步。」

吳心伯預判，如果美國繼續對華維持強硬姿態，不排除中國可能會沿用元首不出席本月在新德里舉行的二十國集團（G20）峰會的方案，另派員出席APEC峰會。他預期，中美元首在三藩巿會晤的可能性是「五十對五十」。

李明江則認為，中美年底前實現元首會晤的可能性更高，因為這場會晤對中美關係的象徵意義太大，對兩國高層今年6月以來的互動也是一個檢驗，「如果實現不了，不只會帶給中美關係一些負面影響，在亞太地區、印太地區也會讓很多人擔憂中美關係再繼續下滑。」

李明江分析，儘管從王毅的最新表態看不出中美元首年底前是否會舉行會晤，但北京目前仍有促成兩國領導人見面的強烈意願，從根本上希望為雙邊關係注入更多穩定並有更多實質性的合作，因為這對中國的發展仍很重要。

中國沿海局勢近期出現新一輪動盪之際，王毅周二也強調，堅持通過對話協商解決國家間分歧和爭端，反對肆意擴大軍事同盟、擠壓別國的安全空間。

李明江分析，王毅的講法是在藉機批評菲律賓近期與美國升級同盟關係的安全政策。他指出，中國目前在南中國海問題上採取一面堅持對話，同時以強勢應對爭端矛盾的兩手策略，其中強勢的做法，毫無疑問會加劇與周邊有領土爭議國家的關係關係。

中國與菲律賓圍繞南中國海黃巖島（菲稱斯卡伯勒淺灘）的爭議這幾個月來持續延燒。菲海岸警衛隊星期天稱，發現中國海警船在斯卡伯勒淺灘附近設置約300米長的浮動屏障，阻擋菲漁船進入。一天後，菲海岸警衛隊宣示已動手移除這些浮動屏障。