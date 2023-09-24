瀧澤秀明被指控「強吻Johnny's師弟」　網上發文反駁：內容不實

從尊尼事務所出身的瀧澤秀明，如今已自立門戶成立TOBE事務所，旗下藝人大都是前尊尼的師兄弟們，不過22日他被控強迫別人接吻，而他親上火線否認。



平本淳是尊尼性侵問題被害者協會的成員，他接受「女性SEVEN」訪問時，透露收到某位被害者投訴瀧澤秀明強迫別人接吻。「瀧澤秀明很喜歡接吻，而我也被強迫親親了。」隨後瀧澤秀明透過律師回應強調，「毫無事實根據，這樣的內容明顯有損本公司及瀧澤的名譽和信用」。

【圖輯】點圖放大看更多瀧澤秀明靚相👇👇👇

+ 1

23日瀧澤秀明更在X上貼文表示為了保護公司和自己的名譽，所以特地發文澄清，貼文會在過了一段時間後刪除，接着就指出媒體報道他強迫別人接吻的新聞是不實內容，裏面所描述的時間點根本就是扭曲的，這樣的新聞內容會誤導很多人，尤其是對孩子的教育不好，報道與事實不符的內容是不應該做的事，希望今後不要再發布與事實不符的資訊。

【相關圖輯】Johnny's喜多川長年性侵少男：日本人為何沉默？更可惡的是他們（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

延伸閱讀：

別哭！林宥嘉3.3萬張票賣光光 最後搶購時間出爐

獨／結婚5年終於辦婚禮！ 張震嶽席開90桌宴客

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】