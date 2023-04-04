《哈利波特》傳翻拍電視劇版 J.K.羅琳參與製作
撰文：TVBS新聞網
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由作家J·K·羅琳（J.K. Rowling）創作的《哈利波特》（Harry Potter），被由華納兄弟（Warner Bros.）登上大銀幕，一共拍攝8部電影作品，在全世界創下77億美元的驚人票房。
《彭博》（Bloomberg）等眾多美媒報道指出，華納公司幾乎完成版權討論，打算在最後一集《哈利波特》電影上映12年後，將這個經典作品重新翻拍，變成電視劇影集系列，在HBO Max串流平台上映。
這個決定也引起眾多粉絲關注，但HBO官方拒絕對此傳聞做出任何回應和答覆。
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相關報道引述內部知情人士的消息，強調華納兄弟其實早在2021年，就已經有把《哈利波特》翻拍為電視影集的構想。
根據新的協議內容，原作者羅琳將會參與電視劇製作，但她不會是製作人或主要編劇。
不過，相關外媒報導中，也並未透露《哈利波特》電視影集的選角，不過倒是暗示，電視影集將依照原著內容為主軸發展，至少將有7季節目，帶給粉絲更完整的魔法世界體驗。
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雖然《哈利波特》已經是10多年前的熱門話題，但華納在2016年開始出品《怪獸系列電影》，這個衍生前傳電影依然獲得全球影迷青睞，三部電影都成功創下亮眼票房，也讓華納兄弟重燃信心，想要重新拍攝《哈利波特》經典主題。
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