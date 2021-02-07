【哈利波特】22位已離世的演員　5年前「石內卜」離世傷透粉絲心

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在2001年上映的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影，不經不覺都踏入20周年。當年一眾的年輕小演員，如丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）、愛瑪屈臣（Emma Watson）及湯姆費頓（Tom Felton）等，都獨當一面，其中路拔格連已經成家立室，育有一女兒。雖然童星長大，但也有資深演員離開大家，未能與如今已經長大成人的童星再次聚首一堂，見證《哈利波特》20周年一刻。

今年是《哈利波特》第一集上映20周年。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

在2001年上映的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Sorcerer's Stone），直到2011年上映的《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2），陪伴粉絲近10年的魔法旅程終於告一段落。之後在5年後，華納兄弟推出《哈利波特》系列的前傳電影《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列電影，可惜這系列的電影評價未如預期，更不時傳出壞消息。

戲中的童星，如愛瑪屈臣、丹尼爾烈格夫及路拔格連都已經長大成人。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

不經不覺，這趟魔法旅程陪伴粉絲逾20年，當年的童星，已經長大成人；但也有演員在這段旅程離開了我們。如今與影迷重溫22位已經離世的《哈利波特》系列演員，一同回顧他們的魔法旅程。

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