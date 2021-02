【哈利波特】22位已離世的演員　5年前「石內卜」離世傷透粉絲心

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-02-07 20:15

在2001年上映的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影,不經不覺都踏入20周年。當年一眾的年輕小演員,如丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)、路拔格連(Rupert Grint)、愛瑪屈臣(Emma Watson)及湯姆費頓(Tom Felton)等,都獨當一面,其中路拔格連已經成家立室,育有一女兒。雖然童星長大,但也有資深演員離開大家,未能與如今已經長大成人的童星再次聚首一堂,見證《哈利波特》20周年一刻。

今年是《哈利波特》第一集上映20周年。(《哈利波特-死神的聖物2》劇照)

在2001年上映的《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Sorcerer's Stone),直到2011年上映的《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows-Part 2),陪伴粉絲近10年的魔法旅程終於告一段落。之後在5年後,華納兄弟推出《哈利波特》系列的前傳電影《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列電影,可惜這系列的電影評價未如預期,更不時傳出壞消息。

戲中的童星,如愛瑪屈臣、丹尼爾烈格夫及路拔格連都已經長大成人。(《哈利波特-死神的聖物2》劇照)

不經不覺,這趟魔法旅程陪伴粉絲逾20年,當年的童星,已經長大成人;但也有演員在這段旅程離開了我們。如今與影迷重溫22位已經離世的《哈利波特》系列演員,一同回顧他們的魔法旅程。