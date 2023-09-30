批美國監獄制度存在種族主義　聯合國：對人類尊嚴的侮辱

聯合國人權理事會（UNHRC）在最新發布的報告中，譴責美國警察和刑事司法部門普遍存在針對非洲人後裔的系統性種族主義，敦促美當局緊急加強改進努力，並向有關部門提出30項改進建議。



綜合路透社和新華社報道，4月和5月，聯合國專家小組在訪美期間，聽取133名美國受害者的證詞，走訪美國5個拘留中心，並與首都華盛頓、亞特蘭大（Atlanta）、洛杉磯（Los Angeles）、芝加哥（Chicago）、明尼阿波利斯（Minneapolis）和紐約市的民間社會團體以及政府和警察局舉行會談。

3名聯合國專家9月28日發布報告說，他們發現美國監獄中的一些做法相當於「對人類尊嚴的侮辱」，其中包括給分娩中的女囚犯戴上手銬腳鐐。

報告指出，專家「親耳聽到孕婦在分娩時被戴上鐐銬的直接證詞，她們因為被銬而失去自己的孩子」，且這些案件大多涉及黑人女囚。

報告說，美國黑人被警察殺害的可能性是白人的3倍，被監禁的可能性是白人的4.5倍。在美國每年超過1000宗警察殺人案件中，只有1%的警察受到指控。

一些黑人在美國服刑多年後仍然被非法剝奪權利；不少黑人在監獄中被強迫勞動，有些甚至足以構成當代形式的奴隸制。監獄方面也更常對黑人囚犯進行單獨監禁的懲罰。

一名黑人囚犯告訴專家，他已經被隔離監禁11年，期間從未間斷過。

聯合國專家門德斯（Juan Mendez）說：「我們的研究結果表明，（美國當局）亟需進行全面改革。」

專家小組成員則說，美國令人無法接受的種族主義是一個系統性問題，需要採取系統性應對措施，包括警察局和警察工會在內的所有相關部門必須聯手打擊這種普遍存在的有罪不罰現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

