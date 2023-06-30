日本東京迪士尼神話破滅？當地人數疫後3宗罪　演員表現令人O嘴

「夢幻國度」神話破滅？



香港人熱愛日本旅遊，除了觀光景點外，迪士尼樂園更是必不可少的行程之一。

然而，日本一名部落客去完樂園後卻大感失望，更點出疫情後的園內「3大變化」，直言迪士尼樂園已今非昔比，逛完後沒有流連忘返的興奮感，只剩滿滿的疲憊。

無止盡排隊再非USJ獨有問題？點圖看當地人點出疫後東京迪士尼的3宗罪：

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一名身為家庭主婦的日本部落客在Twitter分享個人看法，她認為迪士尼樂園曾是一個充滿夢幻與魔法的王國，不僅園內有種不真實的奇幻感，連工作人員也熱情地扮演著各自的腳色，讓遊客們彷彿置身夢之王國。

然而，隨着新冠疫情趨緩後，迪士尼樂園似乎也產生了很大的改變，不再有過去那種快樂、美好的感覺，從入園到出園都讓人感到相當鬱悶。

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該部落客點出園內「3大變化」，第一個就是「無止盡的排隊」，因入園人潮增加，就算花了錢買門票，去到哪個設施都要花很長的時間排隊等候。

第二個是「餐點價格與味道不符」，花了不小的金額買東西吃，但食物的味道卻不值這個價。

最後一個則是「工作人員明顯不在狀態上」，她認為過去在園內總會發現工作人員驚奇的表演服務，可是最近入園卻發現他們有着明顯的倦怠感，甚至目光呆滯。

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部落客也回憶過去的經驗，2019年她去迪士尼樂園時，整整逛了12個小時也不覺得累，如今從入園到出園都讓她備感煩悶，回到家只覺得超級疲憊，更認為過去的經驗被過度理想化，讓她感到相當悲傷。

該名部落客也坦言，因為一直深愛著迪士尼樂園，所以才會對現在的心境改變更加有感。

推文掀起討論，不少日本網友紛紛贊同，「我也意識到了，比起跟園內的演員接觸，我花了更多的時間跟一群遊客排隊」、「就像灰姑娘一樣，看起來魔法被解除了」、「最近幾年，拍攝奇怪的舞蹈跟不守規矩的人變多了，從那時開始我的心情就越來越沉重了」。

也有人認為迪士尼並未變差，「我是前幾天第一次入園的高中生，雖然還不是太了解，但那天對我來說就像是夢一般，雖然疲勞卻很快樂」、「前幾天才去過，我遇到的工作人員都很棒，我覺得不是樂園變了，而是麻煩的遊客增加了，才讓質量下降」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】