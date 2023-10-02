美國共和黨保守派擬發動罷免　眾議院議長麥卡錫自信不會下台

撰文：蕭通
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美國國會9月30日通過一項權宜撥款法案，讓聯邦政府在45天內繼續獲得資金營運，暫時避免停擺。 不過，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）引起黨內不滿，面臨被罷免危機。不過。麥卡錫受訪時表示，不認為自己會下台，又稱為了捍衛民眾利益，即使要冒犧牲職位的風險，他仍會這樣做。

9月30日，麥卡錫提出為聯邦政府供應資金至11月17日的新法案，但內容不包括極端保守派要求的大幅削減開支、強化邊界管控，也沒有援助烏克蘭的內容。法案在眾議院以335票贊成、91票反對通過，當中共和黨人有126人贊成、90人反對，反映黨內內訌嚴重。

共和黨內保守派代表蓋茲（Matt Gaetz）宣布，將提出動議罷免麥卡錫的議長職務，揚言：「如果下週這個時候麥卡錫仍然是眾議院議長，那將是因為民主黨救了他。」

保守派共和黨籍眾議員古德（Bob Good）在社群媒體平台X批評，麥卡錫提出的決議獲得209名民主黨人的選票，因為它保留了正在摧毀國家的民主黨政策，以及正在使我們破產的支出水平。

在臨時法案通過前，21名保守派共和黨人已警告，將會罷免麥卡錫的議長職務。

對於麥卡錫或面對共和黨內罷免的問題，總統拜登（Joe Biden）10月1日拒絕回應民主黨應否支持麥卡錫，稱要把問題留給國會的民主黨領袖決定。有溫和派民主黨議員表示，若能換取好處，不排除會支持麥卡錫留任議長，但目前麥卡錫並未聯繫民主黨。

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