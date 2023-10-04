Siam Paragon｜曼谷警方：疑犯曾接受心理治療　涉案手槍被改裝

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午發生致命槍擊案，導致2死5傷，當地警方4日指，14歲疑犯使用的手槍被改裝，並指他之前曾經接受心理治療。而在網上流傳疑似是警方拘捕疑人後拍攝的的影片，顯示他被制後跟警察說話，而警員則出言安撫他。類似的消息在社交媒體上流傳時，一度令人困惑。



路透社及新加坡傳媒報道，泰國警方表示，涉案手槍原本是玩具槍，但被改裝成可以發射實彈。而根據當局的初步調查顯示，疑犯沉迷網上槍擊遊戲，事發前數天曾到靶場練習。

泰國國家警察局長托薩克（Torsak Sukwimol）則提到，疑犯事發後顯得非常憂慮，並似乎有幻聽迹象，聲稱聽到有人叫他開槍。托薩克稱，自己嘗試安撫對方的情緒。

▼有人在現場拍下疑犯落網的畫面顯示，罪犯身穿深色衣服、迷彩褲，戴着手套，穿靴子。此外社交媒體流傳的照片，顯示疑犯頭戴鴨舌帽：

▼Siam Paragon發生槍擊案後，警方在商場3樓某家具店將疑犯制服、撿獲涉案手槍。他使用的槍支為9毫米口徑Glock 19手槍：

警方指，疑犯曾接受心理治療，但事發當天沒有服用藥物。托薩克認為，當局通常不會生擒疑犯，但指這宗案件對警方而言是一個重要的個案分析，因此需要從疑犯身上獲得更多資料。

當局其後宣布，起訴疑犯非法持械、意圖及企圖謀殺罪，惟探員與疑犯問話時，顯得難以溝通。

今次槍擊造成2名分別來自中國及緬甸的女性喪生，首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）4日到事發商場出席另一公開活動時，向遇難者表達慰問。

▼社交媒體X流傳大量現場影片，顯示顧客及逃人驚惶逃命、奪門而出，而及刺耳的尖叫聲在偌大的商場內迴盪。

▼Siam Paragon發生槍擊案後，警方在商場3樓某家具店將疑犯制服、撿獲涉案手槍：

▼有人在Siam Paragon外拍下影片，顯示有大批人逃出商場。