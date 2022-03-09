十級坎坷日本女：被同學3樓推落街　自拍驚變靈異照　職業更另類

今天，《跟拍去你家》節目組在夜晚的飲酒屋遇到兩位妹子，右邊的妹子很爽快的接受了節目組跟拍的請求。



兩人都是單身，現在都挺想找男朋友。說到單身的原因，妹子說大概是因為自己的側臉看起來像上弦月，總覺得這種長相應該沒人喜歡。

走了一段路很快就到了妹子的家。剛一進門，擺的滿滿當當的玄關就引起了大家的注意 ，尤其是左下角的物件，妹子稱為「靈符」。妹子說自己容易招鬼，在家拍到過好幾次靈異照片……

日本女生因長相受校園欺凌 「搞笑」令她拾回自信（點圖放大閱讀）👇👇👇

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在這張自拍的後面，有一件T恤上像是出現了一張臉。但這件T恤上，是沒有臉的。還有一張是窗簾的後面，這個日美醬是完全沒看出來。還有一張照片裏，同時出現了兩處靈異現象。妹子找過靈媒師，靈媒師說至少有50個左右跟著，妹子說甚至自己的工作也被影響。她做電話客服的工作，同事從來接不到投訴電話，只有她一個人天天被投訴。不過雖然有些害怕，妹子卻努力讓自己的生活不被影響。比如和大部分女生一樣愛美，買束腰帶穿。買美容儀器，去掉自己身上的皺紋。有自己喜歡的明星，追星成功的她還得到了偶像的唇印。妹子說自己受了偶像的鼓舞，振作了很多，甚至是模仿起偶像走上了搞笑藝人的道路。

所以妹子除了是名電話客服，還是一位搞笑藝人。表演內容主要是模仿前輩們的經典段子，一個月自己花錢搞一次live。妹子說只有在演出的時候，才能真正的釋放自己，畢竟真是壓抑許久了……從小到大，因為長相總是被欺負。大家都叫她「地包天」，不僅經常被大家言語辱罵，桌子上還被刻上詛咒的話。最過分的是她正在3樓擦窗戶的時候，直接被班裏的男生推了下去。幸運的是，腿只縫了幾針。但從那以後，妹子變得極度自卑。漸漸地她認為唯一的救贖就是搞笑了。「只有笑的時候，才能忘記不開心的事」。所以她在23歲時來到東京，選擇去有名的諧星事務所學習。剛入行的時候表演的真的很爛，讓她覺得自己不是這塊料。但是搞笑讓她找回了快樂，所以她要回報「搞笑」，努力「搞笑」。

經過自己的努力，現在的她已經成為一名優秀的搞笑藝人，也吸引了許多粉絲。很久不見的同學再見到她，都說她變化很多。以前因為自己的下巴，總是捂著嘴說話，現在「下巴」已經變成了她的武器。有了這個下巴，似乎給自己和他人都帶來了更多的歡樂。從自卑到自信，妹子可以說是邁出了人生的一大步。希望未來她能夠順順利利，為自己和他人來更多的笑容。

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