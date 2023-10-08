以巴衝突升級　德法加強猶太教場所和學校保安

以巴衝突升級後，德國和法國對本國猶太寺廟、學校和紀念碑等場所加強保安措施。以防哈馬斯的支持者嚮應發動襲擊。



巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日對以色列發動突襲，以軍對加沙地帶（Gaza Strip）展開空襲回擊並宣布進入戰爭狀態。

法媒報道，德國當天開始加強警察對猶太教和以色列機構的安全保護。內政部長費澤（Nancy Faeser）說，聯邦政府和各地區之間正協調行動，並密切關注伊斯蘭領域哈馬斯的潛在支持者。

一些巴勒斯坦人則走上柏林街頭慶祝哈馬斯對以色列的襲擊。柏林警方發布的照片顯示，參與慶賀活動的人在柏林新克爾恩區（Neukoelln）的主幹道太陽大道（Sonnenallee）上分發糕點。警方針對某些情況對相關人等進行身份檢查，並提出投訴。

新克爾恩區長說，這是「對一場可怕戰爭的可怕美化」。他呼籲立刻停止「令人作嘔的恐怖主義宣傳」。

與此同時，法國則重點關注全國各城市的猶太寺廟和學校安全。為應對9月下旬以來的宗教節日，巴黎、馬賽（Marseille）、里昂（Lyon）和斯特拉斯堡（Strasbourg）的猶太教堂都已加強保安。

內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）向全國各地方政府領導發出緊急訊息，要求進一步對法國猶太社區場所的安全監管和保護。

達爾馬寧還呼籲動用「哨兵行動」（Operation Sentinelle）的士兵。這是一支自2015年恐怖襲擊以來，部署在全法各地的特種部隊。

內政部在8日的一次特別會議上審查安全局勢。

法國猶太人協會（CRIF）的代表阿斯（Pierre Haas）說，CRIF對哈馬斯襲擊以色列事件感到震驚和擔憂，並稱衝突有可能被帶到法國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

