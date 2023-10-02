法國小鎮ER不通宵嬰失救死　示威者怒推古代攻城武器上街震撼網民

9月28日，法國菲尼斯泰爾省（Finistère）小鎮卡賴（Carhaix），一名女嬰因急症室（Emergency room，簡稱ER）「夜間管制」而無法就醫，最後死於呼吸困難。此事件點燃民眾的怒火，昨（9月30日）將近千人在坎佩爾舉行示威抗議，民眾甚至搬出「投石車」，正面與警方對峙。



根據《巴黎人報》（Le Parisien）報道，9月30日下午，近千名法國民眾聚集在坎佩爾市（Quimper）街上，抗議醫院關閉夜間急診，要求重新開放24小時急症室。從《西法蘭西部報》（Ouest-France）釋出的影片當中可以看到，民眾部署投石車面對駐紮在菲尼斯泰爾省前面的警察，強烈表達內心的憤怒。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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自9月初起，卡賴（Carhaix）從晚間6點半到隔天早上8點，急症室皆實施「夜間管制」，只有下午3點前預約的病人才能夠接受治療。當地民眾持續進行示威抗議，譴責急症室夜間關閉的決策。

9月27日晚間，一名6個月大女嬰因夜間管制而無法在醫院急症室接受治療，最終在家中呼吸困難到死亡。雖然院方稱與急診夜間管制並無關聯，但女嬰的死仍然加劇了人們的憤怒，並在本週六動員上街。

事實上，法國急診醫護人員短缺，夜間急診資源量能不足問題已經存在許久，過去醫護人員也曾上街抗議過夜間值班的問題。據《西法蘭西報道》報道，卡賴市長Christian Troadec表示，「如果我們必須像2008年那樣動員起來，我們會這樣做。」

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