馬來西亞女子眼睛頭頸胸部全插滿「魅力針」　至死不肯讓醫生拔除

馬來西亞《中國報》報道，一名實習醫生日前在Tiktok（抖音）分享多年前臨床時遇到的案例。



一名60多歲的婦人，因中風被緊急送院治療，在血液、CT掃瞄和X光檢查後，竟發現她身體內的多處部位皆插上俗稱為「魅力針」（Charm Needle）的東西，雖然醫生多次與該名婦人溝通，盼能幫忙取出，但遭到婦人堅決拒絕。

醫生稱，婦人到臨終最後一刻仍插著這些金屬細針。

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該名婦女在入院時，身體的一側已癱瘓，不能言語，但整體意識還算清醒，對叫喚她也有反應。在檢查後，發現婦人包括眼睛、臉部、頸部及胸腔內，在軟組織上布滿了「魅力針」。

根據印尼古老巫術，許多女性相信，在身體裡埋入這些針於軟組織內，便可達到美容的效果。一般對這些俗稱「魅力針」或蘇蘇克（Susuk）的類似中醫針灸的方式，坊間還傳有能治療疼痛的功效。

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該款細針是由黃金或其他金屬類的材料製成，也有傳統說法認為，蘇蘇克必須在死前移除，否則便難以死去。

印尼混血名模瑪諾哈拉（Manohara Odelia Pinot）的母親黛絲（Daisy Fajarina），也被傳出體內埋有「魅力針」。她的前夫喬治．曼茲（George Manz）曾透露：「有一次我帶黛西去看牙醫，當他看到她的X光片時，他感到震驚。她的下巴裡埋有黃金和鑽石製成魅力針。」

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