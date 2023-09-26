冷血！馬來西亞4歲女遇溺 26歲兄在池邊竟見死不救｜有片
撰文：中天新聞網
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馬來西亞4歲女童不慎跌落泳池，岸上的26歲繼兄卻置之不理，靜靜地看她溺水，最後女童送醫搶救宣告不治。
整個案發過程被監視器錄下，畫面迅速流傳至網路上，網友紛紛怒罵繼兄。
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《中國報》報道，馬來西亞警方表示，女童13日下午約3點於某公寓內的泳池溺水，後被救起陷入昏迷，緊急送當地醫院搶救。
經過醫護人員全力急救仍回天乏術，女童14日下午宣告不治，年僅4歲不幸過世。
報導進一步指出，閉路攝錄鏡頭拍下的畫面可見女童套上水泡，獨自踏步從池邊扶梯走入水池中戲水，但疑似腳滑踩空，跌入泳池中，而水泡飄到旁邊。
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此時岸上的繼兄仍冷眼旁觀，喝着飲料看著女童溺水，絲毫沒有任何救起女童的動作。
閉路攝錄鏡頭全錄下繼兄的冷血行為，畫面迅速流傳至網路上。
不少網友看完怒火中燒，紛紛痛批繼兄的行為舉止，而馬來西亞警方則以兒童保護法令將他逮捕。
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