哈馬斯血洗音樂節　女裝死3hrs獲救：他們挨着一棵棵樹搜人開槍

巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）對以色列進行多線大突襲，一名以色列女子約斯科維奇（Gili Yoskovich，暫譯）僥倖生還。她是裝死3小時，騙過武裝分子，也騙過死神。她之後接受外國媒體訪問，憶述當時的慘況。



約斯科維奇稱，當時人們在歡慶住棚節（Sukkot），哈馬斯武裝分子突然來到作無差別攻擊，向人們開槍。

她向英國廣播公司（BBC）描述她如何躲在田野裏的一棵樹下。她指槍手四處走動，向他們發現的任何人開槍。

她指他們帶着自動武器。她意識到很容易被殺，因每個人都在到處走動。

她說，武裝分子來自四、五個地方，所以她又上了車，又開了一陣。可是有人向她開槍。她下了車就跑，看到一個地方有很多柚子樹，她就去了那裏。

所以我就在[這片田野]的中間，躺在地上。這是我發現的第二個藏身之處，他們就在我周圍。他們挨着一棵一棵走並射擊。到處都是[有人開槍]。[他們從]兩側[開槍]。我看到周圍有人死去。我很安靜。我沒有哭，我沒有做任何事情。

她說：「但我一方面在呼吸，說：『好吧，我要死了。沒關係，呼吸，閉上眼睛，』因為他們到處射擊，離我非常非常近。」

她說聽到他們走到貨車，拿出更多武器。他們在該處逗留了3小時。

她說：「他們離我很近，我的腿在顫抖。我盡力了，我動了一點。當他們在這邊時，我聽到他們在說阿拉伯語。」

她在大約3小時後聽見身邊有人講希伯來語，意識自己有可能獲救，便舉起雙手往以軍的方向跑過去。她最後被送上車，撿回一命。

這宗慘案中，還有更多不幸的人。內地媒體稱獲得以色列中華商會確認，一名擁有一半中國血統的以色列女子，在以色列南部被哈馬斯武裝分子綁架，並被拖到加沙。

以色列駐港總領事館向香港01證實，被擄女子名為Noa Argamani，26歲，父親是以色列人，母親是中國人。她在以色列參加聚會期間被哈馬斯分子綁架。

根據以色列媒體報道，名為住棚節（Sukkot）的音樂節是哈馬斯多線襲擊的目標之一。7日早晨，諾亞被哈馬斯武裝分子劫持到加薩。 在網路影片中，諾雅被數名男子用摩托車載走，她尖叫着「別殺我！不，不，不」，而她的男友納森（Avi Nathan）則遭到劫持者的粗暴對待，現在也告失蹤。她的父親在受訪時傷心欲絕，表示自己把女兒從小保護到大，現在卻只能看著影片中驚恐的女兒而無能為力。

以色列中華商會發布消息稱，該名女子名為諾雅，今年25歲，是一名學生。商會一名工作人員向《南方都市報》表示，經以色列駐華大使館證實，諾雅是一名在北京出生的中以混血兒。據透露，諾雅當時正在以色列南部參加一個和平音樂節，哈馬斯武裝分子綁架了她，並把她從以色列拖到了加沙。

商會表示，諾雅的母親是華人，諾雅是擁有一半中國血統的以色列人。目前當地華人圈正發起對她的幫助。

另一名在音樂節遇害的，是一名德國籍以色列裔的30歲女刺青師。她在參加音樂節時遭哈馬斯綁架，隨後慘遭殺害。網上流傳影片顯示，一名被全衣物幾乎被脫光，只剩內衣褲的女子伏在武裝份子的貨車後車斗，一動也不動。武裝份子不斷強調她是「以色列士兵」。根據鏡頭拍到的死者小腿的特殊刺青，她的家屬也悲痛地證實了她的身份。

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