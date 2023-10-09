贖罪日戰爭以來最大攻擊　哈馬斯突襲涉綁殺外國人局勢惡化｜最新

以色列和巴勒斯坦7日爆發新一輪軍事衝突，規模和強度「前所未有」，令人震驚。8日，戰事繼續升級，已致雙方超過1100人死亡、超過4000人受傷。



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圖為2023年10月8日，在以色列靠近加沙的斯代羅特（Sderot），「鐵穹」（Iron Dome）防空導彈系統攔截來自加涉沙的火箭。（Reuters）

0917：回顧昨晚與今晨以巴最新戰況

雙方傷亡超5600人

以色列公共廣播公司等多家以色列媒體8日晚報道，巴以新一輪衝突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地帶衛生部門當晚發表聲明說，以色列軍隊襲擊加沙地帶已造成至少413人死亡、2300人受傷。以色列醫療部門當晚公布的統計數據顯示，衝突已致超過2200名以色列人受傷。以色列政府新聞辦公室當天在社交媒體上說，被挾持進入加沙地帶的人質超過百名。

徵召數十萬預備役軍人

據以色列軍方8日發表的多份聲明，以軍當天對加沙地帶加緊空襲行動，擊中隸屬於巴勒斯坦哈馬斯的多個軍事目標。同時，自加沙地帶向以色列境內的火箭彈發射仍在繼續，以色列多地響起防空警報。以色列國防軍首席發言人8日說，以軍正在徵召數十萬預備役軍人為「最終對加沙地帶進行地面反擊做好準備」，這是過去數十年來以色列規模最大的徵召活動。

阿巴斯與阿拉伯國家領導人通話

巴勒斯坦通訊社8日報道，巴勒斯坦總統阿巴斯當天分別同埃及總統塞西、約旦國王阿卜杜拉二世和卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆等阿拉伯國家領導人通電話，商討目前巴以緊張局勢。美國媒體8日以埃及官員為消息源報道，以色列方面已經請求埃及斡旋釋放被哈馬斯劫持的以色列方面人質。哈馬斯同日發表聲明說，哈馬斯政治局領導人哈尼亞當天與伊朗總統萊希通電話。哈尼亞表示，哈馬斯的軍事行動還遠未結束。