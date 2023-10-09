「遠看像地氈」鳥屍遍地悚目驚心　美國一夜近千隻鳥集體撞窗死

美國芝加哥麥考密克廣場會展中心（McCormick Place Lakeside Center）10月5日發現有近千隻候鳥集體死亡，目擊者形容，當時地上堆積的鳥屍眾多，看來就像一張「地氈」。牠們可能是遷徙期間被中心的燈光錯誤引導，終撞牆或迷失虛脫致死。



美聯社7日報道，據菲爾德自然歷史博物館（Field Museum of Natural History）實地統計，死亡候鳥合共964隻，分屬33種，大部份是棕鶯和黃腰鶯。

逾40年最嚴重

博物館鳥類部門前收藏經理、發現者威拉德（David Willard）稱，一般晚上會發現0至15具鳥屍，今次數量遠高於40多年來的尋常數字，令人震驚。

威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）退休野生動物生態學教授坦普爾（Stan Temple）指，9至10月氣溫遠高於正常水平，令候鳥遷徙受阻，現在時機成熟，牠們便沿密歇根湖（Lake Michigan）海岸向南掠過芝加哥，卻飛進由燈光照亮的建築組成的「迷宮」。

夜間遷徙的鳥類依靠晚星導航，建築物的燈光既會吸引鳥類，亦可能造成困惑，令牠們撞上玻璃或圍繞光源飛行，直至精疲力盡而死。這種現象稱為「致命的光吸引」（ fatal light attraction）。

威拉德指，當地黎明前曾經下雨，或迫使鳥群降低飛行高度，令牠們飛往中心燈光方向。

史密森學會生物保護研究所（SCBI）2014年與政府合作的一項研究指，美國每年有3.65至9.88億隻雀鳥因撞擊玻璃而死。鳥類若看不到透明或反光的玻璃，衝向其後事物或倒影，便猶如自殺。

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