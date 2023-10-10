以巴衝突｜沙特王儲與阿巴斯通話：「沙特支持巴勒斯坦人」

沙特阿拉伯官方媒體周二稍早報道，在巴勒斯坦哈馬斯突然襲擊以色列後，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）當地時間周一（9日）跟巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmud Abbas）通話，表示「將支持巴勒斯坦人」。

沙特阿拉伯官方通訊社報道，王儲穆罕默德還告訴阿巴斯，沙特正在盡一切努力防止衝突「擴大」，強調巴方在衝突中應遭守國際法，不以平民作攻擊目標。沙特將繼續「支持巴勒斯坦人民實現體面生活的合法權利，實現他們的願望，並實現公正和持久的和平」。

近日，沙特阿拉伯與以色列將同意實現關係正常化，作為《亞伯拉罕協議》的一部分，沙特將獲得美國的安全保證以及發展民用核子計劃的援助。哈馬斯的突襲導致以巴爆發50年來最嚴重衝突，分析認為，哈馬斯的動機也包括阻撓沙特與以色列建交。

如今，沙特的取態受到關注。穆罕默德上月曾對霍士新聞表示，巴勒斯坦問題對沙特來說「非常重要」，因沙特是伊斯蘭教聖地麥加和麥地那的所在地。

至於積極推動沙特與以色列關係正常化的拜登政府，在襲擊發生後，國務卿布林肯與沙特外交大臣費薩爾討論局勢發展，希望沙特明確表態譴責今次襲擊。但沙特方面未有照做。《紐約時報》引述消息人士指，這讓拜登政府「感到意外」，並「激怒」了一些美國議員。