以色列「911」：哈馬斯閃擊牽扯伊朗沙特美國　衝突會怎麼收場？

當地時間10月7日清晨，哈馬斯（Hamas）突然襲擊以色列，發射了超過千枚火箭彈，其武裝人員也同步滲透至以色列南部，佔領多處猶太定居點，並擄走不少以色列平民。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）隨即表示，將動用全部力量摧毀哈馬斯，非武裝人員應立即離開加沙地帶（Gaza Strip）。以色列安全內閣也在7日晚間投票決定，授權以色列正式向哈馬斯宣戰，為重大軍事活動做準備，是1973年贖罪日戰爭以來，以巴首次進入戰爭狀態。

從歷史經緯來看，這次事件是以巴衝突的周期性展演，卻也有其特殊處。

首先，除了發射火箭越境打擊，這次哈馬斯還出動武裝人員進行滲透，不僅擄走以色列平民，還與以軍爆發巷戰，對以色列社會形成不小衝擊，部分民眾甚至用「以色列版911」來比擬。這一現象既反映哈馬斯的「有備而來」，也凸顯以色列因為長期的軍事優勢自信，在安全防範上已不如過往周延。

2023年10月8日，以色列南部一間警察局遭哈馬斯槍手大規模襲擊後嚴重受損。（Reuters）

再來，哈馬斯雖宣稱衝突是對「以色列佔領的回應」，包括以色列長期封鎖加沙地帶、褻瀆阿克薩清真寺、在今年導致數百名巴勒斯坦平民傷亡等。但從現實來看，哈馬斯發動閃擊的原因恐怕不只如此，更有對中東變局的回應。

近來中東颳起「和解風」，除了沙特伊朗在中國斡旋下復交，敘利亞與沙特也在俄羅斯斡旋下商討復交，美國更是積極推動沙特與以色列建交，就連伊朗也與美國換囚來解凍60億美元石油資金。本就日趨邊緣的巴勒斯坦反抗運動，既仰賴伊朗的實質軍援，更寄望阿拉伯國家的政治聲援，一旦沙以真的建交，伊朗又在考量對美、對沙互動的情況下，減少軍援哈馬斯，巴勒斯坦反抗運動必再受挫。故哈馬斯雖不承認，但此時發動閃擊的政治效果，當然包括迫使沙特「歸隊」，以及攪亂環環相扣的中東和解，這一發展無可否認。

當然，以色列的報復向來冷血嚴厲，哈馬斯與其交手多年，想必也做好了付出高昂代價的準備。在這個基礎上，從以色列軍隊的作戰力道、各國對衝突的立場回應兩個維度，可以預測事件的可能結局，以及對中東政局的可能影響。

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝從加沙地帶向以色列發射火箭彈，圖為以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）（Reuters）

對以巴政治的影響

首先，在以色列、巴勒斯坦政治場域，「以色列軍隊的作戰力道」是第一個影響因子：以色列的報復無庸置疑，但不同程度的報復可能形塑不同的政治情勢。

在作戰意願上，考量這次哈馬斯的閃擊程度不同以往，以色列的回擊可能會比2008年的暖冬行動（Operation Hot Winter）與鑄鉛行動（Operation Cast Lead）、2012年的禦柱行動（Operation Pillar of Defense）、2014年的保護邊緣行動（Operation Protective Edge）、2022年的破曉行動（Operation Breaking Dawn）更強烈。也就是說，這次目標可能不只是停下哈馬斯的火箭攻勢、削弱其能力，可能還包括佔領部分加沙地帶，重挫哈馬斯作為「準國家」的統治能量。

而從以色列政府的視角出發，強力回擊可能有助延緩以下問題：總理內塔尼亞胡的貪腐醜聞、司法改革引爆的全國示威、以色列4年5大選的政局混亂，因為作為內塔尼亞胡政敵的反對派，面對「重大國家安全」議題只能表示團結。更重要的是，這次衝突已讓部分以色列輿論質疑情報體系的效用，內塔尼亞胡如果連「打擊哈馬斯」都交不出成績單，將進一步面臨「無能」指責。

2023年10月7日，以色列特拉維夫的街上，有人擁抱情緒波動的同伴。坐一旁的女子一臉茫然。當時一枚從加沙地帶發射的火箭落在以色列特拉維夫。（Retuers）

再從「各國對衝突的立場回應」進行分析。在過去多次衝突中，以色列不是沒有派出地面部隊進攻加沙，卻也要權衡以下限制：部隊派少了會因巷戰泥淖而效果不顯，部隊派多了會因「場面難看」而引來美國勸阻，表示「希望衝突降溫」。說得更直接，以色列當然慣性壓迫巴勒斯坦人，但在遂行報復上也有必須考量的政治問題。

只是如前所述，這次襲擊程度不同以往，不只導致大量色列平民傷亡，哈馬斯在音樂節上掃射擄人的畫面也在各大媒體上播送，人質哭喊哀求的片段更在社群媒體上瘋傳，以上種種都會降低各國勸阻以色列大開殺戒的力道，從過往的呼籲雙方克制，轉為譴責襲擊、甚至支持以色列回擊。例如這次美國總統拜登（Joe Biden）便在第一時間強硬表示，「我說清楚了，現在不是任何敵視以色列的團體利用攻擊謀取利益的時候。我的政府，對以色列安全的支持堅若磐石、毫不動搖。我們將確保他們獲得公民所需的幫助，且能繼續保衛自己。」

當然，「各國對衝突的立場回應」不只包含勸阻以色列，還包括支持哈馬斯。但從過往經驗來看，除了伊朗會提供實質軍援，多數國家、包括阿拉伯地區在內的「支持」，都只會停留在口頭表態階段，不會重演過去「阿拉伯聯軍」的場景。故這次需要考量的，是伊朗會對哈馬斯支持到什麼程度，是停留在10月8日讓附庸的黎巴嫩真主黨砲擊以色列，還是在以色列提高回應層級後進場拯救哈馬斯，最後演變為以色列與伊朗的直接戰爭。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）2023年10月7日在以色列雷伊姆基布茲（Kibbutz Re’im）開槍攻擊參加音樂節的民眾，數百人奔跑逃生。圖為網絡影片截圖。（X @guy_lynn）

綜合上述拉扯，如果以色列真在美國支持、國際默許下重挫哈馬斯，包括清剿高層、破壞據點，甚至佔領部分加沙地帶，內塔尼亞胡將能回應國內渴望復仇的民意，也能最大程度迴避近來的政治爭議，甚至有機會重建崩塌的威信；而哈馬斯雖想為巴勒斯坦反抗事業續命，也想阻止阿以關係正常化大勢，但缺乏強力奧援的結果，可能就是被以色列重創，讓自己陷入漫長的復原期，即便還能維持對加沙地帶的控制，也要許久才能回復發動攻勢的能力。

但即便以色列能重創哈馬斯，要將其徹底剿滅還是有難度。而重傷的哈馬斯雖會被部分輿論批評「害慘巴勒斯坦同胞」，卻不會停止宣傳自己對巴勒斯坦反抗事業的貢獻，正如在以色列2012年禦柱行動後表示「是哈馬斯的火箭攻勢促成停火協定」、在2014年保護邊緣行動後稱「是哈馬斯將以色列逐出加沙」。在巴勒斯坦解放組織衰弱的背景下，帶有宗教色彩、行動相對激進的哈馬斯，即便不能讓巴勒斯坦反抗事業重回高峰，卻明顯在次次行動下奪取了反抗的話語權及代表性，這也預示了類似衝突會不斷重演，只是時間間隔長短的問題。

10月7日，加沙民眾為陣亡哈馬斯武裝份子舉行喪禮。（Reuters）

對大國政治的再擾動

而在中東大國政治場域，情況同樣複雜，基本上「以色列軍隊的作戰力道」、「各國對衝突的立場回應」形成了環環相扣的情境：以色列大開殺戒一段時間後，各方干涉與斡旋必然會來，但相關表態也將牽動區域大國的處境。

首先是伊朗，不少西方媒體披露德黑蘭是衝突的幕後主使。在筆者看來，有鑑於伊朗是哈馬斯的強力支持者，加上黎巴嫩真主黨也在衝突之後跟進砲擊，即便伊朗沒有「唆使」哈馬斯動手，應該也對行動事前知情，並且提供了相關戰術指導、軍事援助。

但這一動作能不能代表伊朗政府的主要意向，還有待觀察。之所以這麼說，是因伊朗本就深陷強硬、溫和兩派之爭，溫和派希望緩和與美國、西方的關係，鞏固對什葉新月板塊的現有經營，避免在地緣上進一步刺激各方，導致伊朗的「激進」形象積重難返、解除制裁遙遙無期，最終引爆更大規模的經濟危機與示威，危及神權政府統治；強硬派則主張西方毫無信用，所有協定都是糖衣毒藥，是美國瓦解神權政府的緩兵之計，如果在姿態上屈服西方，結局必然是顏色革命，讓1979年革命後的國家精神蕩然無存，神權政府也必然垮台。

伊朗總統萊希2023年8月24日出席金磚國家峰會。（Reuters）

因此觀察近年的伊朗外交，可以發現溫和與強硬交替、幾近精神分裂的展演，例如延宕多時的伊朗核協議，溫和派不排除答應美國的相關要求，換取減少制裁，但強硬派始終反對，正如其也批評政府釋放美囚換取解凍資金。而這次支持哈馬斯，從外交視角來看，可以視作伊朗不願沙特、以色列關係改善的干擾；但從伊朗內政的視角來看，則可以視作伊斯蘭革命衛隊（IRGC）等強硬派的強勢出擊，目的是爭取更多政治話語權，同時將整個伊朗拖入「輸出革命」的情境裡，干擾溫和派與西方的互動節奏。

而其結果，便是讓伊核協議的談判更加艱難，因為伊朗「支持恐怖主義」的形象會維持一段時間，美國強硬派將能取得更多政治話語權。如果接下來伊朗溫和派還能維持話語權，那麼德黑蘭的實質動作可能就停在真主黨的零星砲擊上；但如果以色列報復場景太過慘烈，導致溫和派被強硬派進一步劫持，伊朗就可能提高介入層級，導致以巴衝突直接演變為以伊交火。而其結果必然是美伊關係的嚴重挫傷，因為美國勢必會升高對以色列的支持，伊朗有可能迎來進一步極限施壓，甚至與美軍直接衝突，如此發展對神權政府來說，未必是好事。

而沙特的處境同樣微妙。這次衝突爆發前，利雅德正在華盛頓斡旋下，推進與以色列的關係正常化進程，王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）甚至公開表示「各方第一次這麼認真」（for the first time, real），沒想到會被哈馬斯的火箭粉碎一切。因為在政治正確掛帥下，海灣阿拉伯國家雖已邊緣化了巴勒斯坦議程，卻還是必須在衝突發生時聲援「阿拉伯兄弟」，沙特當然不可能在這個當下繼續與以色列的外交升溫。

圖為2020年9月15日巴林外長扎耶尼、以色列總理內塔尼亞胡、美國總統特朗普及阿聯酋外長阿卜杜拉在華盛頓白宮參與《亞伯拉罕協議》簽署儀式。（Reuters）

但即便如此，阿以關係正常化的大勢恐怕不易逆反。沙特即便現在不與以色列建交，也會在未來某日重啟關係正常化進程，其底層邏輯就與哈馬斯發動襲擊類似：不是會不會，而是間隔長短與時機好壞的問題，因為經營多元關係、謀求國家發展、推動經濟轉型是沙特的新時代目標。差別只在，如果此次以色列的報復太過慘烈，沙特可能需要多等幾年，才能重啟關係正常化進程。

而沙特與伊朗的關係也可能產生波折，因為不管伊朗到底介入多深，這次動手都擾亂了沙特的外交節奏，利雅德不可能笑著接受。不過與也門議題相比，巴勒斯坦議題畢竟不是沙伊衝突的核心，且沙特接納敘利亞重返阿拉伯國家聯盟，也是建立在默認伊朗干涉敘利亞的基礎上，基本上兩國和解的現實，未必會因巴以衝突一朝毀棄。

如果伊朗沒有再繼續加碼介入，沙特說不定可以扮演斡旋者的角色，利用自己近來與以色列、伊朗的關係改善，以及美國的戰略信任，協助調停此次衝突，增加自己在中東的大國威望，不讓也想斡旋以巴衝突的土耳其專美於前；但如果伊朗加大了介入力道，例如與以色列軍隊發生交火，甚至派遣地面部隊前來加沙地帶，恐怕會引發沙特更大的地緣不安，讓好不容易成形的沙伊和解再起波瀾。

在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

最後是美國。從各種視角來看，華盛頓第一時間應不樂見此事發生，因為推動沙以建交是拜登努力許久的外交目標，既能為2024大選加分，也能進一步鋪排「中東無戰事」的氛圍，增加美國撤出中東、轉向印太的戰略正當性。但衝突粉碎了沙以建交短期成真的可能，所以權衡之下，為了不在外交上失分，拜登只能往另一方向進行到底：強悍支持以色列，展現美國作為可靠盟友、世界強權的大國姿態。

只是如果伊朗加大介入，導致局勢演變成伊以衝突，美國可能就必須進場支援，增加在此地的軍事挹注，甚至派遣地面部隊協同作戰。這樣一來，脫離中東戰場的計畫再受干擾，其在印太、烏克蘭的軍事布局也可能受到影響，情境未必是華盛頓所樂見。因此對拜登來說最理想的發展，應該就是伊朗不擴大戰線、以色列也報復到一定程度後，自己再呼籲克制降級，如此衝突規模相對可控，也讓美國同時收穫硬漢形象與斡旋威望。

以巴衝突持續多年，如今雖已難再牽動中東以阿大戰，卻還是具有一定的政治動員能量，並會牽動周遭大國的戰略布局。從過往經驗來看，哈馬斯此次閃擊注定悲劇，但敢以殉難翹動地緣板塊，干擾大國的政治行動，或許就是哈馬斯烈士路線的展現，只是孤注一擲的結果，就是巴以平民承受死傷代價，且巴勒斯坦無疑會是更慘重的一方。