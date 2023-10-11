中國駐三藩市總領館遭人駕車衝撞　白宮譴責

中國駐三藩市總領事館遭人駕車闖撞後，白宮10月10日對此事件表示譴責。



美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）10日表示：「我們譴責這一事件和所有針對在美國工作的外國外交人員的暴力行為。」

事發於9日下午1時，一名男子駕駛私家車闖撞中國駐三藩市總領事館大樓的簽證處大廳，警員在總領館開槍擊中司機，他被捕並送院後不治。現場影片顯示，一輛本田轎車停在領事館簽證處所在的、古里大道（Geary Boulevard）入口處。

有目擊者稱汽車撞進來後，他與之相距僅2米，兩人一度視線相接，疑犯下車時大喊：「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）

中國駐三藩市總領館發言人其後發表談話表示，9日下午有不明身份人員駕車暴力衝撞闖入總領館證件大廳，對工作人員及現場民眾生命安全構成嚴重威脅，對總領館設施與財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣，館方嚴厲譴責事件，稱館內有財物受損，保留追究責任的權利，並指已對美方提出嚴正交涉。

中國外交部10日也表示，強烈敦促美方迅速就中國駐三藩市總領事館遇襲案展開調查，並按照《維也納領事關係公約》採取有力措施，確保中國外交機構和人員安全。