以巴衝突｜比純粹動武更佳的出路：要記住哈馬斯不等同巴勒斯坦

以色列和巴勒斯坦同中美洲國家薩爾瓦多（Salvador）看似「風馬牛不相及」，但今天的薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）卻是個巴勒斯坦後裔，他10月9日就在社交媒體X上直言哈馬斯並不代表巴勒斯坦人，將哈馬斯比作薩爾瓦多的黑幫，呼籲巴勒斯坦人「清除了這些禽獸，讓好人可以繁榮起來」。

作為一個高壓反罪的民粹主義者，布克爾的言論固然粗魯，主張也頗為片面，卻道出了一個人們在混亂的情緒之中不應該忽略的一點，那就是「哈馬斯並不等同巴勒斯坦」，任何對於哈馬斯無差別殺害平民的回應也應該將兩者清楚的區分開來。

以巴衝突，還是以哈衝突？

目前，以色列已宣布對人口達230萬的加沙去進行全面封鎖，斷水、斷電、斷糧、斷燃料，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）據報亦已向美國總統拜登（Joe Biden）傳達了即將地面進攻加沙的訊息，表明現在不是談判的時候。

雖然哈馬斯確實是加沙地帶的實然政府，但對身陷四面封鎖、無處可逃的百萬平民中斷必需物資供應，無疑是把懲罰哈馬斯與懲罰巴勒斯坦人劃上了等號。

圖為2023年10月9日，以色列對加沙進行襲擊期間，濃煙滾滾直撲半空，火光將天空映照成橙紅色。（Reuters）

即使以色列這次地面進攻，跟以往的空襲一樣，大體上會先以手機短訊等方面預先告知平民撤走，但這種預先通告本來就收效成疑，更多是做給外界看的公關，而且在大型地面進攻加沙的時候，哈馬斯遍佈面積只及香港三分之一的加沙的每個角落，平民想逃避也無處可逃。（按：有分析認為這次以色列情報失誤的其中一個原因，正是情報人員認為圍牆附近出現哈馬斯武裝人員本身也是一件輕鬆平常的事。）

另一邊廂，歐盟委員會10月9日也因為「不分哈馬斯和巴勒斯坦」而陷入內部外交風波之中。匈牙利籍的歐盟委員當日突然宣布中止所有對巴勒斯坦的所有資金援助，愛爾蘭、西班牙、荷蘭、比利時等國立即跳起反對，身在亞曼的西班牙籍歐盟外交代表博雷利（Josep Borrell）明言此舉只會進一步助長恐怖份子，而荷蘭總理呂特（Mark Rutte）也一口否定中止援助的說法，表明要區分哈馬斯跟「無辜」且「同樣是受害者」的巴勒斯坦人。

經過長達6小時的訊息混亂之後，歐盟委員會宣布只會對巴勒斯坦援助進行緊急檢視，以防資金落入恐怖份子之手，並不會中止既有的援助資金。

2023年10月9日，以色列繼續對加沙發動反擊，有民眾抱著孩子走避。（Reuters）

在概念上哈馬斯和巴勒斯坦是一回事，但在實際政策上區分哈馬斯和巴勒斯坦卻是另一回事。

不能只有大棒而沒有胡蘿蔔

此刻，內塔尼亞胡政府一味想要動武「報復」。面對哈馬斯揚言將殺死人質的威脅，以色列內閣中的極右翼官員更要求內塔尼亞胡不要給人質問題太多的考慮。且由於以色列較為溫和的反對派尚未正式跟內塔尼亞胡組成大聯盟政府，極右翼的主張依然左右了以色列地面進攻加沙的決策。預計在數日內即將發動的進攻，很可能是將會以一種「以暴易暴」的形式上演。

撇開地面進攻加沙的具體困難不談，退一萬步而言，就算以軍能像行神蹟一般殺盡所有哈馬斯成員，以巴局勢的基本盤會因此而變得不一樣嗎？答案是不會的。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）據報亦已向美國總統拜登（Joe Biden）傳達了即將地面進攻加沙的訊息，表明現在不是談判的時候。（Reuters）

殺盡了哈馬斯，還有這次聯同哈馬斯發生襲擊、與伊朗關係更深的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰（PIJ）。把PIJ都殺盡之後，還有如今趁巴勒斯坦自治政府盡失民心、主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）年老力衰在西岸崛起的獅穴（Lion’s Den）等新興武裝組織。就算以色列把今天可見的巴勒斯坦激進武裝都殺盡了，只要巴勒斯坦人待遇不變，下一個「哈馬斯」也會重新組織起來。

對於區分哈馬斯和巴勒斯坦人，部份人可能會反駁稱是巴勒斯坦人2006年投票選出哈馬斯的－－當年其議會選舉得票44.5%，高於阿巴斯的法塔赫（Fatah）的41.4%，兩派相爭最終導致加沙和西岸的分裂－－所以今天加沙巴勒斯坦人因為哈馬斯的恐怖襲擊而受到株連，也是應份的。

問題是，實際上掌控了加沙和西岸巴勒斯坦人的民生的以色列，有給予巴勒斯坦人「武力反抗」以外的可行選項嗎？如果不是「兩國方案」談判停滯不前、後來當上總理的沙龍（Ariel Sharon）破壞慣例親闖阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）觸發2000至2005年的第二次起義，巴勒斯坦人會投向更激進的哈馬斯嗎？

以巴衝突：圖為2023年10月9日，在以色列南部、靠近加沙的斯代羅特（Sderot）防空警報響徹全城之際，以軍在圍欄旁戒備。（Reuters）

在今天高漲的民情之下，強硬壓制哈馬斯難以避免，而一度被以色列視為另一個像巴勒斯坦自治政府一般的「可合作」對象的哈馬斯，經過這次無差別殺害平民之後，也再難以回頭。但以色列在強調鐵腕清掃哈馬斯的同時，也必須為巴勒斯坦人提供一個武力抗爭以外的選擇，告訴巴勒斯坦平民如果他們放棄支持激進武裝組織，將會得到物資上、個人自由上、甚至是潛在國家主權上的回報。

這其實是「胡蘿蔔加大棒」又或者是「恩威並濟」的簡單策略，也可以理解成一種「離間計」，將哈馬斯等誓要消滅以色列的激進組織和巴勒斯坦民眾進行政治分割。

如果內塔尼亞胡這一次還期待更強硬的武力打擊將會打到巴勒斯坦人都害怕起來、再不敢反抗的話，這同其過去十多年管治以來的路線其實完全沒有差別，而這條路線在10月7日的清晨早就被證為錯。