以巴衝突｜哺乳中途遇空襲 加沙挖出1個月大嬰屍「還吸着乳房」
撰文：ETtoday
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以色列為報復巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」突襲，連日對被封鎖的加沙進行轟炸，至今造成1900人死亡，其中包括近600名兒童。救援人員在建築殘骸中發現，一名出生僅1個月的男嬰口中還含着母親的乳房，可見遭遇空襲當下，母親正為孩子哺乳，未料不幸遇難。
根據《鏡報》，加沙居民艾哈邁德（Ahmed）日前回到家卻發現他3層樓的房子淪為廢墟，接受《中東之眼》（Middle East Eye）訪問時說明，他1個月大的姪子亞門（Yamen）在殘骸中被發現時還呈現哺乳中的姿勢，而艾哈邁德的姊妹，也就是男嬰的母親，也在空襲中喪生。
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艾哈邁德說明，「亞門得了腦膜炎，我一天前才帶他去看醫生。他只有1個月大，空襲發生時正在喝母乳」，民防人員花了幾個小時才找到他的遺體，因為他們被埋在3層樓的建築廢墟下。
而加沙內政部證實，賈巴利亞（Jabalia）難民營一宗攻擊摧毀一棟住宅，造成至少45人死亡。傷亡名單顯示，至少有23名死者不到18歲，包括一名1個月大嬰兒。
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