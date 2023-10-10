以巴衝突｜30人躲防空洞　哈馬斯狂射子彈再丟手榴彈　她奇蹟生還

撰文：ETtoday
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哈馬斯7日突襲以色列闖入音樂節開槍掃射，屠殺至少260人，大批民眾驚慌逃命的畫面在網路瘋傳。

當時就在現場的女子薩希（Lee Sasi）透露，她與其他30多人躲在防空洞內，但後來被武裝份子發現。

對方展開無情掃射，靠着躲在屍體下長達7個小時，才幸運逃過死劫。

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《紐約郵報》報道，這場音樂節約有3000人參加，大多數現場民眾為以色列年輕人，隨着哈馬斯武裝份子闖入開槍掃射，眾人瘋狂逃竄躲在果園內。

然而槍響持續數小時之久，武裝人員除了挾持人質，還見人就殺。

薩希當時與其他30多人躲在防空洞內，但後來被哈馬斯武裝人員發現，對方當場朝防空洞內隨機開火。

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當時許多人擠在狹小空間裡，許多人只能躲在別人屍體下方，最終只有10人倖存。

薩希當時發訊息給朋友提到，她在防空洞躲了整整7個小時，藏身別人屍體下方，武裝份子朝沒有門的防空洞投擲15枚手榴彈、發射1000發子彈。

依據她傳來的照片，現場有多具遺體堆疊在一起。她事後和親戚聯繫上，以色列國防軍士兵獲報後趕到現場救人，讓她直呼能活下來，簡直就是個奇蹟。

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哈馬斯7日發射數千枚火箭彈並從海陸空入侵，造成以色列超過900人死亡，加沙則約有687名巴勒斯坦人喪命，雙方合計近1600人死亡，超過4800人受傷。

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