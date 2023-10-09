以巴衝突｜「世界第一AV女優」挺哈馬斯挨轟 稱歷史將證明她對
撰文：ETtoday
出版：更新：
以色列與巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」10月7日起爆發衝突，雙方已千人死亡。曾被譽為「世界第一AV女優」的黎巴嫩裔美國30歲網紅米婭卡莉法（Mia Khalifa）發聲挺巴勒斯坦，並在社群平台X（前稱Twitter）說不支持巴勒斯坦人就是「站錯立場」，還希望巴勒斯坦武裝分子拍攝影片，受到部分粉絲批評後她也發文回擊。
綜合《每日星報》等外電報道，米婭卡莉法的IG帳號擁有2751萬位粉絲，在X上也有568萬人追蹤，因姣好身材在AV界闖出一片天，後來轉當網紅。她最近針對以巴衝突的發言引發議論，她在X表示，「如果你看到巴勒斯坦的局勢而不站在巴勒斯坦人這一方，那麼你就是站在種族隔離的錯誤立場，歷史終將證明這點」，並設為置頂貼文。
Mia Khalifa於社交平台的言論截圖及她於網上分享的近照：（按圖了解）
+17
此外，她也同步在IG上發文寫道「權力歸人民」（POWER TO THE PEOPLE），其中一張附圖是巴勒斯坦人突破加薩地區隔離屏障的照片。另一篇具爭議的貼文是她在X上發文稱，希望哈馬斯的武裝分子在拍攝襲擊以色列情況時將手機轉至橫向，「有人可以告訴巴勒斯坦的自由戰士們，把手機翻轉過來並橫向拍攝嗎？」
她還有其他多篇貼文提到「FREE PALESTINE（自由巴勒斯坦）」的口號，還大方回應批評者說，雖然支持巴勒斯坦讓她失去了賺錢的商機，但她更氣的是她沒有發現自己在與「猶太復國主義者」做生意，「是我的錯」。
部分粉絲對她的言論表示支持，但也有人不認同地說：
．「妳很享受這場戰爭？」
．「他們永遠不會接受妳加入他們的俱樂部，寶貝」
．「我幫妳買張機票，這樣妳就可以親自告訴他們了，單程票。」
延伸閱讀，更多以巴衝突狀況：
以色列遭哈馬斯海陸空同步突襲 《紐時》：衝擊堪比美國「911」
+7
+6
以巴衝突｜華人稱遭武裝人員掃射工友中槍 對方發現是華人始放過以巴衝突｜哈馬斯血洗音樂節 以軍充當「人肉盾牌」觀眾撿回一命屍骸枕籍 以色列音樂祭變「屠殺煉獄」260遺體攤地上｜慎入以巴衝突｜「神奇女俠」姬嘉鐸見家鄉被襲擊崩潰 IG帖文惹鼻酸以色列中國留學生：交戰現場警報聲不斷 「鐵穹」攔截彈滿天飛以巴衝突｜Bruno Mars驚傳失聯 以色列第2場演唱會緊急取消哈馬斯血洗音樂節 女裝死3hrs獲救：他們挨着一棵棵樹搜人開槍以巴衝突︱網傳女子遭哈馬斯擄走 以領館：其母為中國人以巴衝突｜中國遊客：航班大面積取消 機票價翻倍搶幾十次才成功
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】