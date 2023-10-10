以巴衝突｜哈馬斯殺人後再把遺體照貼死者Facebook　孫女見照心碎

掌控加沙地區的伊斯蘭組織哈馬斯，7日對以色列發動大規模攻擊，武裝分子闖入以色列南部屠殺平民，或俘虜民眾前往加沙地區當人質。



一名以色列女子近日透露，哈馬斯成員不僅殘忍殺害她的祖母，還用祖母手機直接登入臉書帳號，分享她的遺體照片，讓她看了徹底心碎。

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《紐約郵報》報導，以色列女子貝德（Mor Bayder）近日登入臉書後，卻看到心愛的祖母在自家遇害的畫面。

她近日透過臉書發文指出，恐怖分子闖入祖母家，將她殺害後，拿起她的手機拍下恐怖慘狀，並直接分享在她的臉書牆上。家人看臉書後，才得知祖母已慘遭殺害。

貝德表示，她的祖母這輩子都住在以色列南部尼爾奧茲，個性單純又善良，熱愛生活，認識她的人都知道她和祖母關係緊密，祖母是她人生中的光、是她的生活支柱。

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得知這樣的噩耗後，她哀慟地表示：「失去妳後我們該怎麼生活？失去妳後我到底是誰？這是我人生中的噩夢。」

以色列媒體指出，7日發生的以阿衝突，已導致至少900名以色列人死亡。這是以色列近50年來傷亡最慘重的攻擊。

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據報導，哈馬斯8日宣布，總計擄走約130名以色列人質，目前這些人依然生死未卜，死亡人數恐會持續上升。

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