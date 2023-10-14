新西蘭在野黨贏得選舉　國家黨勒克森有望成新總理

領導新西蘭工黨（New Zealand Labour Party）的新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）承認在選舉中失敗後，新西蘭國家黨（New Zealand National Party）領袖勒克森（Christopher Luxon）準備組成政府。



彭博社報道，希普金斯10月14日在惠靈頓（Wellington）告訴支持者，他已致電勒克森，祝賀國家黨在選舉中獲勝。2023年接過前總理阿德恩（Jacinda Ardern）棒子的希普金斯說：「就目前情況而言，工黨無法再組建政府。」

在開票已達81%時，中右翼的國家黨的得票率40%，左翼的工黨為26%。這場勝利意味着勒克森將成為新西蘭下一任總理，結束工黨6年的執政。

1月接任的希普金斯原本期望為工黨尋求第三個任期，但不敵勒克森的有力挑戰。

路透社報道，勒克森首選與新西蘭行動黨（ACT New Zealand）組建新政府，但是，這個聯盟的多數席位微弱，勒克森可能需要民粹主義政黨新西蘭優先黨（New Zealand First）的支持才能組建政府。

本文獲《聯合早報》授權轉載

