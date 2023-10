新西蘭大選點票中　工黨總理承認落敗　在野黨派或須3黨組閣

新西蘭大選10月14日舉行。當地傳媒14日稱,截至當地時間14日晚上10時36分(香港時間14日下午5時36分)已點算76.9%選票,領導執政新西蘭工黨(New Zealand Labour Party)的總理希普金斯(Chris Hipkins)承認工黨落敗,無法組閣。新媒14日稱,在野新西蘭國家黨(New Zealand National Party)得票率領先,從目前情況來看,可能須組建一個由3個政黨組成的聯合政府。



希普金斯14日承認落敗。

新西蘭中文先驅網14日稱,目前已點算76.9%選票,新西蘭國家黨得票率暫時是39.98%、新西蘭工黨得票率暫時是26.35%、綠黨(Green Party of Aotearoa New Zealand)得票率暫時是10.53%、新西蘭行動黨(ACT New Zealand)得票率暫時是9.18%、新西蘭優先黨(New Zealand First)得票率暫時是6.35%、毛利黨(Maori Party)2.52%、其他黨派5.06%。

是次選舉選出國會120個議席。

根據按照目前支持率,各黨暫時取得的議席數量分別是:新西蘭國家黨51席,新西蘭行動黨12席,新西蘭工黨33席,綠黨13席,新西蘭優先黨8席,毛利黨4席。報道指,這顯示可能須組建一個由3個政黨組成的聯合政府。

路透社14日稱,如果一個政黨贏得的議席數量多於其在該黨選票中所佔比例,那麼新西蘭國會的議席數量可能會超過120個。這意味着政黨需取超過61個議席,才能成為多數黨。