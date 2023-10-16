違背長期戰略部署　美國會為介入以巴衝突設限？

如果美國實質性地介入或者支持以色列無限制地升級對巴勒斯坦的軍事行動，中東地區的和解成果將會付之東流，混亂升級的中東會再次使美國陷入其中，這顯然違背了過去一段時間以來的美國戰略部署。



當地時間10月7日凌晨，哈馬斯武裝對以色列發動襲擊後，美國給予以色列最迅速的支持，不僅是在國際道義上對以色列表示支持，而且還為對以色列提供必要的武器做出承諾。儘管白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）在9日說，美國無意向以色列派遣軍隊，但會盡可能滿足以色列方面提出的要求，美國國防部長早前宣稱將在地中海部署航母打擊群。美國總統拜登說，美國將向以色列提供包括彈藥和攔截器在內的軍事援助，以補充以色列的鐵穹防禦系統。當地時間10月10日晚，以色列軍方宣布，一架載有美國武器的飛機降落以色列。

作為美國在中東的最核心盟友，以色列對美國中東戰略的實施發揮着重要作用。保障以色列的安全、中東能源穩定、遏制其他大國如上世紀的蘇聯，以及現在的俄羅斯在中東地區擴張影響力、防止中東及周邊地區出現新的霸權挑戰者，如一個擁有核武器的伊朗等，都是過去一段時期以來，美國在中東地區的主攻方向。上述戰略的實施，既有賴於美國的全球霸權地位所支撐，也是由其所構建的全球盟友體系所推動，而以色列正是美國實施中東戰略的關鍵一環。美國在本輪以哈衝突中的態度，也印證了這一點。

2023年10月15日，黎巴嫩多個記者組織集會抗議以色列，由於一輛載有多名記者的汽車日前遭以色列炮彈擊中，包括路透社攝影師阿卜杜拉（Issam Abdallah）在內多人死亡。（Reuters）

但是，隨着奧巴馬時期所推出的亞太再平衡戰略的完成，並在特朗普時期升級為印太戰略，美國戰略重心逐漸移向東亞，中東地區的戰略重要程度隨之下降。在行動上，特朗普和拜登都在實施從中東地區和中亞地區的撤軍行動，可以說，當前拜登政府的中東戰略，是不希望實質性地介入到一個再次升級的中東亂局中。多層次原因導致了這一戰略需求。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，美國已經為烏克蘭及歐洲盟友對抗俄羅斯的行動，提供了武器和資金上的支持，而上述對抗已經持續了一年多，美國國內對於是否繼續為烏克蘭提供援助，逐漸產生消極態度，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今年9月的美國之行遇冷，反映了這一時期美國政壇及美國社會對於烏克蘭問題的分裂。

儘管以色列相比於烏克蘭，在美國的戰略體系中更為重要，但在美國社會已對一場持續一年多，並且還不知道何時結束的戰爭的支持產生消極態度之際，能否形成一個新的共識，以支持美國政府深度介入以哈衝突，將會是一個問題。在新一屆美國大選逐漸拉開序幕的背景下，這一問題就成為共和、民主兩黨不得不面對的一個重要變數。支持以色列到何種程度、是否支持以色列對加沙地帶和其他巴勒斯坦地區發動無限制的攻擊，會是非常棘手的問題。

在地區層面，伴隨着美國重新調整在該地區力量部署的過程，在過去一段時間，中東地區的和解進程加速，包括沙特阿拉伯與伊朗恢復外交關係、巴林與卡塔爾恢復外交關係、敘利亞外長12年來首訪沙特的促成等。在當前背景下，如果美國實質性地介入或者支持以色列無限制地升級對巴勒斯坦的軍事行動，中東地區的和解成果將會付之東流，混亂升級的中東會再次使美國陷入其中，這顯然違背了過去一段時間以來的美國戰略部署，包括穩定美國與阿拉伯國家的關係、重新將伊朗納入到伊核協議框架，並阻止其獲得核武器關鍵技術等等。

沙特伊朗復交：在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh），伊朗駐沙特大使館2023年6月6日舉行重新開館儀式。（Reuters）

對於以色列內部來說，哈馬斯發動本次襲擊的一個背景，是以色列內部政治的分裂加劇，儘管在受到攻擊以後，以色列內部反對派與總理內坦亞胡達成和解，但後期行動的走向仍不明朗。一個不確定性增大的以色列，將使得美國考慮控制對其提供的援助相關選項。從目前來看，拜登政府所強調的是，為以色列提供防禦性武器，即鐵穹系統的彈藥補充，所以未來是否向以色列提供進攻性武器，特別是進行大規模地面戰鬥所需的武器，將會是一個重要問題。

國際輿論在本輪以哈衝突產生了一些新變化。在哈馬斯對以色列發動襲擊後，世界輿論多譴責哈馬斯所發動的襲擊，以及以色列在反擊過程中造成了大量平民傷亡，但是像英國廣播公司（BBC）這樣的媒體，仍沒有將哈馬斯稱作「恐怖分子」。

有很大一部分人將哈馬斯的襲擊與巴勒斯坦人爭取民族自由議題進行了分離，而後一個議題受到國際的廣泛關注，許多國家發生支持以色列和支持巴勒斯坦遊行集會的對峙。所以，一旦以色列將打擊範圍擴大，或者在打擊哈馬斯的過程中造成大量平民傷亡，將會受到大量的國際輿論譴責；同時，巴勒斯坦問題使逐漸降温的中東地區再次升温，讓絕望和焦慮的巴勒斯坦人民再一次受到世界關注。

因此，對美國而言，在多大程度上支持以色列會是一個考驗，而美國會以怎樣的方式與地區各國和其他大國互動，同時又避免再次陷入中東亂局，是拜登政府不得不面對的問題，特別是在美國即將進行新一屆大選、共和與民主兩黨政治分裂愈發極化的背景下。

作者熊浩是成都世通研究院助理研究員，文章原題為「美國介入本輪以哈衝突的限度」



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