FBI：朝鮮數千人受聘美企遙距工作　不斷匯款回國助研發導彈

沒有比朝鮮更狂的薪水小偷了！朝鮮為了積極發展核武與彈道飛彈，不斷以非法手段籌措資金、透過網絡駭客竊取機密技術。美國聯邦調查局（FBI）發現，數千名與美國公司簽約的資訊科技（IT）人員，其實是朝鮮政府的派遣員工，他們藉由遠距離上班的方式，將數百萬美元薪水秘密匯入朝鮮。



根據《美聯社》，美國聯邦調查局和司法部於當地時間10月18日表示，數千名與美國公司簽約的IT技術人員多年來將數百萬美元的薪資匯往朝鮮，使得資金被平壤當局用於發展核武與彈道飛彈計劃，這些IT技術人員為朝鮮政府的派遣簽約員工，這些自由工作者多半在密蘇里州聖路易斯和其他地方的美國公司，以遠距離辦公的形式，使自己虛假的身份不會被揭穿。

延伸閱讀：英國女導遊朝鮮帶團讚「安全過利物浦」：比台灣感到更少軍方存在

+ 31

法律文件稱，朝鮮政府派遣數千名技術純熟的IT技術人員，這些人主要居住在中國或俄羅斯，其目的是為了欺騙美國和其他地方的企業僱用他們作為遠距離辦公的員工。

FBI聖路易斯辦公室特別探員葛林伯格（Jay Greenberg）透露，這些工作人員使用了各種技術，包括付錢讓美國人同意他們使用家裏的無線網絡連接，使其看起來像是在美國工作。他警告，「任何僱用自由工作者的公司，『很有可能』僱用了參與朝鮮計劃的人。」

FBI發言人蕾貝卡．吳（Rebecca Wu）表示，「我們可以直言，已經有數以千計的朝鮮IT技術人員參與其中。」

美國FBI表示，他們已經扣押150萬美元、17個網域名稱，作為調查的一部份，目前調查仍在進行中。FBI透露，其實這種詐騙手段非常普遍，因此各公司都得在人事招聘和審核上更加提高警覺，包括要求面試者至少透過視訊出現。

美國司法部指出，這些遠端工作的IT技術人員每年為朝鮮研發彈道飛彈的計劃提供數百萬美元的薪資，且在某些情況下朝鮮技術人員還會滲透到電腦網絡中，從僱用他們的公司竊取訊息。

延伸閱讀：杭州亞運｜頒獎台尷尬一幕：韓射擊摘金 亞軍朝鮮拒合照不理睬

+ 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】