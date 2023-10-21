以巴衝突｜猶太女避過哈馬斯追殺　返回美國卻直言以色列更安全

28歲的娜塔莉（Natalie Sanandaji）前往以色列參加婚禮、與家族團聚，卻在一場音樂節上遭遇哈馬斯的攻擊，雖然幸運存活下來，並在一周後返回紐約住處，卻發現美國爆發無數示威，且反猶太行動越來越多，讓她感覺非常害怕，甚至認為在以色列比在美國更安全。



娜塔莉是猶太人，住在紐約州長島（Long Island）的一個猶太社區，她尽10月20日向《紐約郵報》表示，「很多人問我，在發生這一切之後，是否害怕回到以色列…我現在比以往任何時候都更想搬到以色列。即使發生了這些事情，現在我覺得在那裏比在美國更安全。」

難得可逃出生天，這女子卻竟說覺得在以色列比在現在的美國還安全！（按圖了解）

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娜塔莉坦言，這輩子第一次感覺自己因為信仰而招致仇恨，非常擔心歷史重演。她一些朋友移除貼在猶太家庭門框上的經文盒，另一些人因為擔心被攻擊而隱瞞猶太身分，「在歐洲，如果有人知道這是猶太人的家，會在門上畫猶太星星。現在發生的很多事情，也發生在二戰大屠殺（Holocaust）之前。」

娜塔莉也希望人們理解，這場戰鬥是關於「以色列對哈馬斯」而非「以色列對巴勒斯坦人」，「哈馬斯是恐怖組織，是造成無辜巴勒斯坦人與無辜以色列人死亡的共謀。」

娜塔莉前往以色列參加婚禮，並且延長假期與家族成員慶祝猶太節日，未料10月7日遭遇哈馬斯攻擊。她回憶，自己與朋友在槍林彈雨中逃亡4個小時，最終成功擠上一輛卡車，回到安全的帕蒂什（Patish），在當地防空洞避難數天後，先飛往希臘才回到美國。

娜塔莉指出，她曾看過一段哈馬斯開槍的影片，是槍手在自己曾使用的廁所裏開火，「對着每一個隔間射擊」，「對我來說，這是最難看下去的，因為這顯示我距離死亡有多近。如果我晚一點去廁所，今天可能就不在這裏了。」

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