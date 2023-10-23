美國兩客機險「空中相撞」　千鈞一髮急轉向避開　最近相距僅76米

美國奧勒岡州波特蘭國際機場（Portland International Airport）上周險些發生客機空中相撞事故，彼此最近距離僅差250英尺（76米）。



事件發生在11月16日，美國奧勒岡州正好碰上活躍風暴，暴風雨天氣警報範圍籠罩州內大部分地區。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架編號1299的波音737客機從加州橘郡啟程，下午4時14分左右準備降落波特蘭機場。

相撞前一刻急轉向 點圖放大看看當時情況：

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同一時間，美國天西航空（SkyWest Airlines）編號3978班機才剛從機場跑道起飛爬升。

名為VASAviation的YouTube頻道上傳了一段塔台對話的影片，其中空中交通管制員允許阿拉斯加航空1299班機往右轉，卻發現飛機正在快速接近天西航空3978班機，空中交通管制員語帶急促地要求兩架飛機各自轉向，才驚險避開。

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每日郵報報導稱，這兩架飛機最近距離僅250英尺，比美國「接近空中相撞事件」（NMAC）所定義的500英尺距離還短了一半。

阿拉斯加航空1299班機當時飛行速度約時速214英里（344公里），當下被迫中止降落後，被轉移至雷德蒙機場（Redmond Municipal Airport）並比預計晚了26分鐘落地。

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阿拉斯加航空發言人證實此事並表示正在進行調查，也強調機組人員一收到塔台指令就立即做出反應，與其他飛機保持了安全距離。

天西航空3978班機飛行速度則達到時速190英里（305公里），航班提前3分鐘離開波特蘭機場，並準時降落西雅圖。

美國聯邦航空總署（FAA）已經展開調查，聲明提到阿拉斯加航空1299班機試圖降落時，因遇上大風而必須重飛（go-around），調查後才能確認兩架飛機之間確切的最近距離。

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