美國緬因州槍擊案22死數十傷　槍手是槍械教練與後備役　近期失業

美國緬因州劉易斯頓（Lewiston）當地時間10月26日傍晚約8時發生大型槍擊案，美國全國廣播公司（NBC）稱，案中死亡人數已增至22人，另有數十人受傷。案中疑犯仍然在逃。警方稱公布槍手是現年40歲的卡德（Robert Card）。



西班牙《馬卡報》（Marca）網站稱，卡德兩度離婚，是3個孩子的父親，曾因家庭暴力和其他犯罪被捕。他的一位前妻取得針對他的禁制令。

卡德雖被稱在政治上被認為是獨立人士，但有報道稱他過去可能投票給奧巴馬（Barack Obama）。

消息人士告訴《華盛頓郵報》，卡德來自緬因州鮑登（Bowdoin），是一名槍械教練。他據信是駐守緬因州索科（Saco）的陸軍後備役軍人。

消息人士稱，他有精神健康問題，包括最近報告「聽到聲音」，並威脅要炸毀索科的軍事訓練基地。

美媒25日稱他最近好像已失業。

當地警方25日晚的一篇文章中表示：「卡德應該被視為有武器且是危險的。」警方稱「如果您知道他的下落，請聯繫執法部門。」

美國緬因州劉易斯頓（Lewiston）2023年10月26日槍發生大型槍擊案，多人死傷。案中疑犯仍然在逃。圖為縣治安官辦公室發布疑犯作案時被拍下的照片。（安德羅斯科金縣治安官辦公室 via Reuters）

當地一間醫院稱在處理「大量傷者」，但沒有提供確切人數。美媒引述多個執法部門消息人士稱，傷者多達50至60人。

緬因州警察部及一名縣治安官此前報稱，在美國時間25日，有一名無特定目標、隨機犯罪的槍手，但沒透露更多詳情。

美國廣播公司稱，劉易斯頓一家保齡球館當晚遭襲擊；另有消息稱，當地一間酒吧和沃爾瑪配送中心也發生槍擊案。

緬因州州長米爾斯也在社交平台上發文敦促「該地區的所有人都聽從州和地方執法部門指示」，她將與公共安全官員保持密切聯繫。

劉易斯頓位於安德羅斯科金縣，距離緬因州最大城市波特蘭以北約56公里。

緬因州警方在社交媒體X發文，呼籲人民尋找掩護，以及留在室內不要外出：

▼安德羅斯科金縣治安官辦公室發布數張拍到槍手的照片，可見疑犯擘槍。他舉起的看來是一支半自動步槍。

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警方稱他們正在調查兩宗槍擊事件，並已警告人員尋找可供掩護的地方。縣治安官辦公室呼籲在調查進行期間所有商戶「落閘」。

▼緬因州警方在社交媒體X上表示：「劉易斯頓有一名無特定目標、隨機犯罪的槍手。我們要求人們就地避難。請留在家裡，鎖好門。執法部門目前正在多個地點進行調查。」

縣治安官請求公眾幫助識別照片中的疑犯，稱此人是一名留着鬍鬚的男子，身穿啡色長袖有帽衛衣和牛仔褲，手持步槍。治安官亦請求人們協助辨識一部多功能旅行車（SUV）。《馬卡報》稱有些報道指本田思域或Subaru Outback。