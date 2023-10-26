美國緬因州槍手奔3處施襲　沃爾瑪配送中心案發後第一現場畫面曝

美國緬因州劉易斯頓（Lewiston）10月26日發生大型槍擊案，多人死傷。名為卞德、現年40歲的槍手在市內三個場所行兇，警方要求大眾協助辨別他的身份。



劉易斯頓位於安德羅斯科金縣（Androscoggin County），距離緬因州最大城市波特蘭（Portland）以北約56公里。

社交媒體X流傳的影片顯示，執法人員已來到其中一個發生槍擊的地點沃爾瑪配送中心執勤與調查。人們可從片中可聽到疑似目擊者說明槍手從一道門走進來。

當地一間醫院稱在處理「大量傷者」，但沒有提供確切人數。美媒引述多個執法部門消息人士稱，傷者多達50至60人。

緬因州警察部及一名縣治安官此前報稱，在美國時間25日，有一名無特定目標、隨機犯罪的槍手，但沒透露更多詳情。

劉易斯頓《太陽日報》引述劉易斯頓警方發言人的話稱，三間不同的公司都發生了槍擊事件：分別是Sparetime Recreation保齡球館、Schemengees Bar & Grille餐廳以及沃爾瑪配送中心。

保齡球館位於酒吧以北約6.5公里處，配送中心位於酒吧以南約2.5公里。

▼安德羅斯科金縣治安官辦公室發布數張拍到槍手的照片，可見疑犯擘槍。他舉起的看來是一支半自動步槍。

+ 1

警方此前稱他們正在調查兩宗槍擊事件，並已警告人員尋找可供掩護的地方。縣治安官辦公室呼籲在調查進行期間所有商戶「落閘」。

▼緬因州警方在社交媒體X上表示：「劉易斯頓有一名無特定目標、隨機犯罪的槍手。我們要求人們就地避難。請留在家裡，鎖好門。執法部門目前正在多個地點進行調查。」

縣治安官請求公眾幫助識別照片中的疑犯，稱此人是一名留着鬍鬚的男子，身穿啡色長袖有帽衛衣和牛仔褲，手持步槍。治安官亦請求人們協助辨識一部多功能旅行車（SUV）。《馬卡報》稱有些報道指本田思域或Subaru Outback。