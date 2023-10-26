美國資歷最薄弱的新議長　約翰遜當急要務是什麼？

美國國會眾議院10月25日選出新議長，由共和黨提名的約翰遜（Mike Johnson）以220票對209票當選，結束眾議院3週權力真空。被視為數十年來資歷最薄弱議長的約翰遜，若不想如麥卡錫般「短命」，便要應付各種挑戰。



解決聯邦政府停擺危機

美國聯邦政府10月1日踏入新財政年度，國會並未通過共12項的新財年撥款法案，僅通過為期45天的臨時撥款法案臨時撥款法案，令政府暫時避過停擺。

眾議院原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）3日被罷免議長職務後，眾議院運作停擺，無法處理預算案。約翰遜上任後，僅餘22天應對危機。

約翰遜23日致函同僚，矢言推進預算法案，以確保臨時法案11月17日到期時，聯邦政府不會停擺。

圖為美國眾議院新議長、由共和黨提名的約翰遜（Mike Johnson）10月25日當選後步出眾議院。（Reuters）

建立內外關係

約翰遜從未擔任眾議院委員會主席，屬下亦相對較少，可能需要更多時間熟習管理。雖然共和黨在眾議院25日票選議長時團結一致支持約翰遜，但麥卡錫下台以及共和黨內訌造成的創傷仍未癒合，約翰遜仍需應付這些問題。

成為眾院新議長後，約翰遜幾乎要從零開始與白宮和參議院建立關係。他與大多數參議員極少接觸，《紐約人》引述參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）指，自己從未見過約翰遜，多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）更稱，自己根本不認識他。

為共和黨籌款

麥卡錫多年來為共和黨籌募大筆選舉資金。共和黨國會全國委員會（NRCC）指，麥卡錫在上屆選舉協助籌集逾4,000萬美元，本屆至今獲20多萬美元。

相對資歷薄弱的約翰遜，2023年至今僅籌獲約54萬美元，遠遠落後於麥卡錫。籌募資金多寡是人脈與受歡迎程度的象徵，美國2024年舉行大選時，資金多寡更將發揮重要作用。新任議長是否擅於籌款，或影響選戰局面。

圖為美國眾議員、前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）10月13日出席眾議院共和黨會議期間，於休息時段遭記者追問。（Reuters）

處理援助撥款

美國新聞網站Axios在25日報道稱，共和黨雖設法在處理政府預算上保持團結，但約翰遜支持大幅削減預算，並反對援助烏克蘭，或為兩黨談判時的緊張對峙埋下伏筆。

華府已向國會提交一項總值1,060億美元的補充預算案，大部分用於援助烏克蘭，其餘則用於以色列、台灣及美國邊境問題等。Axios指，方案在眾院或「完全不可能實現」。

約翰遜為眾院司法及軍事委員會成員，亦是「國會台灣核心小組」（Congressional Taiwan Caucus，暫譯）一份子。他曾簽署2021年「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）及其他支持台灣的法案。