伊朗2工人切割巨石突然倒下壓一人 CCTV錄下同事欲救無從｜慎入
撰文：中天新聞網
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伊朗南部法斯省（Fars）10月21日傳出一起工程意外，2名工人正在工廠內切割石頭，結果巨石突然無預警倒下，其中1人幸運逃過一劫，但另外1人卻被上百公斤的石頭壓住，最終不幸喪命。
閉路電視錄下是次意外的事發經過：（按圖了解）
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從工廠監視器畫面可以看到，原本有兩名工人站在一塊大石頭旁邊，進行切割工作，穿着黑衣服的站立用雙手支撐石頭，白衣服的工人則埋頭趕工。
沒想到過沒幾秒，黑衣服的工人跟着低頭查看，結果疑似支撐力道不足，整塊石頭就這樣朝兩人的方向倒下，黑衣工人驚險跳開逃過一劫，不過白衣服的工人就被巨石壓在底下，動彈不得。
雖然事發後其他同事趕快上前，想將他從石頭下救出，無奈大石頭的重量太重，一群人束手無策，最後只能等警消趕來將該名工人送醫，但他最終不治。
該段影片曝光後，在Reddit論壇上引發網民討論，有人感嘆：
．「施工作業安全總是要用人命取得教訓」
．「出事後大家沒試圖去搬動石頭，就知道那有多重」
．「人們總是用兩種方法學習安全法規：無聊的或是痛苦的」
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