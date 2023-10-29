Matthew Perry逝世｜老友記6人真摯友情延續戲外　同撈同煲同片酬

美國男星Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）10月28日不幸在家中按摩浴缸溺斃，震驚影迷。他在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）一角獲得大量影迷喜愛，戲中6名主角不止在戲內老友鬼鬼，在戲外也是以團結著稱，更成功爭取在《老友記》內片酬劃一。



《老友記》劇集描繪出朋友之間的理想境界，在戲集以外，6名主角也是關係友好。相較於一些同樣強調友情的經典美劇如《靚太唔易做》（Desperate Housewives）、《色慾都市》（Sex And The City），戲外時有主角不和的新聞，《老友記》6人可貴地相當團結，且更是罕有地片酬劃一。

在劇集首季播出時，6人均非一線明星，綜合珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、Matthew Perry後來分別在訪問與自傳講述，第1季時各人片酬都是一集2.25萬美元（約17.5萬港元），至第2季時劇集內容更多專注於珍妮花安妮絲頓與David Schwimmer（即戲內Ross）之間的感情線，兩人片酬開始高於其他主角。

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兩人沒有因此而歡喜，反而覺得不合理，最終在David Schwimmer發起下，6人決定向劇組要求讓主角片酬劃一，並由David Schwimmer代表眾主角與劇組談判片酬，所以自第3季後，6人片酬均是一樣，在劇集愈來愈受歡迎下，片酬逐季升高，第8季每人一集100萬美元（約780萬港元），至最終的第10季每人一集約110萬美元（約858萬港元）。

Matthew Perry後來在自傳感謝David Schwimmer，「我們感謝David的善良和他敏銳的商業頭腦，為我們提供一切。我欠你約3000萬美元，David。」

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在《老友記》劇內，主角常有一些事情瞞着朋友，但最終也會被親密的朋友看穿，這在戲外同樣發生。長年陷於藥物與酒精成癮問題的Matthew Perry在自傳指，他本來以為成功隱瞞自己的成癮問題，但某一天珍妮花安妮絲頓在更衣室向他說「我們都知道你酗酒。」她稱「我們都從你身上聞到酒味。」

他談到在面對成癮問題上獲得珍妮花安妮絲頓的支持，「她是伸出援手最多的人…… 我真的很感激她。」

《老友記》經典主題曲《I'll Be There For You》：

飾演Chandler前女友Janice的Maggie Wheeler在社交網站發文悼念：

在戲內飾演Chandler母親的Morgan Fairchild在社交網站發文悼念：