老友記Matthew Perry逝世｜飛過茱莉亞羅拔絲　死前最大爭議是它

《老友記》（Friends，又譯六人行）男星馬修派瑞（Matthew Perry）驚傳54歲在家中按摩浴缸內死亡，除了讓全球影迷感到震驚、不捨，他生前事蹟也再度引起討論。



曾是當紅影集小生的他，在聲名最高的時候，不僅和影壇天后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）談過一段短暫的戀愛，也曾被撮合與金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）約會。

點圖放大重溫馬修派瑞與茱莉亞羅拔絲在《老友記》中的經典情節：

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但他去世前最後一條被各方矚目的新聞，卻是在個人回憶錄中疑似諷刺奇洛李維斯（Keanu Charles Reeves／基努李維）、遭到各方圍剿而不得不道歉。

馬修派瑞在《老友記》裏扮演的錢德常語帶諷刺、講話有點尖酸，而他戲外除了這一點頗為接近，還加上被酒癮、毒癮困擾，嚴重影響到演藝事業，也使得他曾經帥氣的外表和身形大為走樣，顯得憔悴不堪。

儘管《老友記》完結後，他還是繼續在《60號攝影棚Live秀》（Studio 60 on the Sunset Strip）等劇裏亮相，卻也難再回到《老友記》那樣的事業高峰。

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前年所有主角再度在特別節目《老友記：重聚》團聚，馬修看來雖明顯的變老，精神還算不差，想不到一年多後他推出回憶錄《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》，又因為對奇洛李維斯的攻擊引來批評。

在書中，馬修提到曾經合演電影《A Night in the Life of Jimmy Reardon》的已故男星瑞凡費尼克斯（River Phoenix），極力讚揚他的才華與為人，然而突然感慨反問，為何像瑞凡費尼克斯、希夫烈達（Heathcliff Andrew Ledger）這樣有才華的演員都已離世，奇洛李維斯卻還活着？

之後的另一個段落，馬修派瑞談到聽聞曾合演《鬼馬雙鏢客》（Almost Heroes）的喜劇胖諧星好友克里斯法利（Chris Farley）猝逝，激動到在珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）的更衣室牆上一拳砸出一個大洞，又補上一句：「奇洛李維斯依然還活着。」

畢彼特也曾客串 點圖放大重溫《老友記》經典劇照：

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除了瑞凡費尼克斯、馬修派瑞、克里斯法利等都有藥物成癮的問題，而奇洛李維斯和瑞凡費尼克斯合作過《不羈的天空》（My Own Private Idaho）且交情不錯之外，完全感覺不出奇洛李維斯哪裏對不起過馬修派瑞，或是跟他有深仇大恨，但馬修對基努卻顯得充滿惡意，更有點詛咒他死的味道，當然引發各方反感。

到最後他道歉，解釋自己不是特別針對對基努，只是想要隨便提一個還在世、大家都熟知的人，這說法自然無法被外界接受，最後他讓出版社把那幾段話刪掉。

倒是同樣在影壇享譽多年的茱莉亞羅拔絲，馬修派瑞跟她不僅關係好很多，還曾經約會半年。那時馬修因《老友記》聲譽漸起，茱莉亞已經是電影圈的女王，因為彼此私下在交往，馬修設法讓茱莉亞來《老友記》客串，而她也要求自己要出現在他扮演的錢德的情節線。

原本一切都很順利，直到馬修後來主動跟她提分手，他自認與茱莉亞交往令他難以承受，覺得她遲早會要跟他分手，因為他真的對她來講不夠匹配。

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