以巴衝突｜內塔尼亞胡稱無可能停火　指公義戰爭也有平民意外傷亡

以色列對加沙地區擴大攻擊之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月30日重申，在哈馬斯（Hamas）10月7日發動突襲後，以色列不會同意停火，又稱即使是最正義的戰爭，也會意外造成平民傷亡。國防部長加蘭特（Yoav Gallant也稱，以色列不會停止，直到取得「決定性勝利」。



內塔尼亞胡表示，以色列會堅持戰鬥，無機會同意停火，就像美國在珍珠港事件或911事件後不會同意一樣。 他強調，「要求停火就是要求以色列向哈馬斯投降、向恐怖主義投降、向野蠻行為投降。那是不會發生的。」

對於外界批評，以色列的行動等於集體懲罰平民，他指有必要區分是蓄意殺害，還是意外造成傷亡，又稱「即使是最正義的戰爭也會造成意外的平民傷亡」。

國防部長加蘭特承認，這是一場「多條戰線」的戰爭，包括加沙，也包括黎巴嫩和敘利亞邊境。「我們不想要戰爭，但如果有人試圖將我們拖入這個現實，他們將付出非常慘重的代價。」他強調，以軍將繼續前進，直到在南部取得決定性的、絕對的勝利。

以軍稱殺死四名哈馬斯官員

以色列國防軍（IDF）發言人聲稱，以色列軍隊10月30日的行動中，已殺死四名哈馬斯官員。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，以軍持續在加沙地帶開展地面行動，摧毀了恐怖分子的基礎設施，包括反坦克陣地。哈加里還分享了視頻，展示以軍在加沙的活動。

以軍29日亦稱，在過去24小時內，利用戰機轟炸了450多個哈馬斯目標，包括作戰指揮中心、瞭望哨和反坦克導彈發射哨。社交平台流傳的視頻顯示，以軍坦克及推土機，封鎖連接加沙南北的主要公路，有汽車接近路障時，以軍坦克隨即開火，造成3人喪生。