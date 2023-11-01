意大利自由行注意︱米蘭打擊噪音滋擾　市中心深夜禁售外賣食品

意大利城市、旅遊勝地米蘭（Milan）居民投訴當地夜生活噪音並起訴市政廳後，政府頒布禁令，限制威尼斯門（Porta Venezia）地區商戶在特定時段出售外賣食物及飲品，措施至少會維持至11月19日。



歐洲新聞電視台（Euronews）10月30日報道，臨時禁令限制商戶不得在周一至周四0時0分至早上6時、周五至周日凌晨1時30分至早上6時售賣外賣食品，商店、攤位、設室外座位的酒吧及自動販賣機均受限制。

禁令範圍包括奧貝丹廣場（Piazza Oberdan）至梅爾佐（Melzo）、拉扎雷托（Lazzaretto）一帶。街頭小販在下午6時至上午6時間，不得進入該區。

意大利安莎通訊社（Ansa）引述米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）在接受拉扎雷托居民委員會請願後稱，「我相信城市也該像我們人類一樣休息，制定更適合每個人的時間表。」

因居民違反防疫規定，米蘭2020年5月首次臨時禁止商戶在晚上7時至翌日早上7時銷售外賣酒類飲品，2022年7月及2023年6月為減少區內犯罪及噪音問題，再祭出同類禁令。

延伸閱讀：不管束兒童 美國高級餐廳「辣招」對付家長 賬單曝光網激辯